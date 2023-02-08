Россию блокируют с севера

Участие в международных соревнованиях должно быть запрещено спортсменам России и Белоруссии. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении олимпийских и паралимпийских комитетов, а также спортивных конфедераций северных стран — Швеции, Норвегии, Исландии, Дании вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Финляндии, в том числе Аландских островов. «Ситуация на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции: не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к участию в международных спортивных соревнованиях,— говорится в заявлении.— Сейчас не время думать об их возвращении, это наша позиция». В документе также отмечается, что спортивные организации северных стран «будут работать вместе и в тесном диалоге с заинтересованными сторонами для оценки и постоянного пристального наблюдения за ситуацией».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Парижа Анн Идальго

Фото: Charles Platiau / Reuters Мэр Парижа Анн Идальго

Фото: Charles Platiau / Reuters

Против участия россиян в Играх-2024 высказалась и мэр Парижа Анн Идальго. «Я не хочу, чтобы российская делегация была в Париже, пока идет эта война. Нейтральный флаг? На самом деле его не существует, иногда есть спортсмены-диссиденты, которые выступают под особым флагом — флагом беженцев. Нейтральный флаг был бы уместен в случае, если есть проблема с допингом. В данном случае я считаю это совершенно неприличным»,— сказала госпожа Идальго в эфире радио Franceinfo. Примечательно, что еще в конце января госпожа Идальго отмечала, что спортсмены не могут быть отстранены от Игр только на основании паспорта.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. 25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО). Эта инициатива, как видно, вызывает неоднозначную реакцию.

ТАСС