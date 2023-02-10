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Солдат попросит президента

Военный, осужденный за нападение на офицера, задумался о помиловании

Как стало известно «Ъ», мобилизованный Александр Лешков, которому апелляционная инстанция ужесточила наказание с пяти с половиной до семи лет за нападение на командира, теперь хочет подать президенту прошение о помиловании. Военный полностью признал свою вину, принес извинение потерпевшему, его жена страдает тяжелым заболеванием, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы солдату уменьшили, а не добавили срок.

Мобилизованный Александр Лешков (слева)

Мобилизованный Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Мобилизованный Александр Лешков (слева)

Фото: Кадр из видеоролика очевидца

Заседание во 2-м Западном военном суде заняло не более двух часов, так как проходило без рассмотрения доказательств. В своем апелляционном представлении на приговор, вынесенный Одинцовским гарнизонным судом в январе, военная прокуратура сочла его слишком мягким и просила суд ужесточить наказание. Тогда в прениях сторон гособвинитель просил назначить мобилизованному Александру Лешкову, в прошлом мастеру спорта по хоккею, наказание в виде десяти лет лишения свободы. В свою очередь, защита военного, настаивавшая на условном наказании, сочла приговор в виде пяти с половиной лет слишком суровым, а в апелляционной инстанции просила суд максимально снизить Александру Лешкову срок.

Присутствовавший на слушаниях потерпевший подполковник Денис Мазанов, поддержав апелляционное представление военной прокуратуры, в дальнейшем разбирательстве фактически не участвовал. Между тем защита Александра Лешкова пыталась довести до суда смягчающие, по ее мнению, обстоятельства: признание подсудимым своей вины, положительные характеристики по месту работы и жительства, наличие на иждивении двух маленьких детей, а также обнаруженную у его супруги опухоль в головном мозге. В то же время подсудимый Александр Лешков несколько раз по видео-конференц-связи извинялся перед подполковником Мазановым за свое поведение.

Извинения продолжились, даже когда суд удалился для вынесения решения. Военный объяснял, что у него произошел «эмоциональный срыв», так как, уходя добровольно в армию, он не рассчитывал, что служить придется в столь тяжелых условиях.

Согласившись с доводами военных прокуроров о недопустимости применения насильственных действий в отношении начальника, суд увеличил наказание подсудимому до семи лет колонии строгого режима.

Следует отметить, что и это решение может быть обжаловано защитой в Кассационном военном суде, расположенном в Новосибирске, однако Александр Лешков в беседе со своими адвокатами уже поинтересовался, как и когда он может обратиться к президенту с прошением о помиловании.

Инцидент между Александром Лешковым и подполковником Денисом Мазановым, напомним, произошел 13 ноября 2022 года на полигоне «Патриот» в ходе так называемого боевого слаживания мобилизованных и добровольцев.

Александр Лешков на повышенных тонах высказал претензии подполковнику Денису Мазанову по поводу экипировки и недостаточной, по его мнению, огневой подготовки мобилизованных и добровольцев. Затем он оскорбил офицера, выдохнул ему в лицо дым от сигареты и толкнул в грудь.

Все эти действия, как и сам диалог, были записаны на видео сослуживцами обвиняемого, а затем размещены в соцсетях.

Ролик, вызвавший большой резонанс, стал одним из доказательств вины Александра Лешкова в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 334 УК РФ (насильственные действия военнослужащего, совершенные в отношении начальника в период мобилизации или военного положения). Ему грозило наказание сроком до 15 лет лишения свободы.

Юрий Сенаторов

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