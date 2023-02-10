В Хогвартсе обошлись без Гарри Поттера

Вышла новая масштабная игра по мотивам вселенной книг о «Гарри Поттере» — «Хогвартс. Наследие». Проект занял первую строчку в рейтинге сервиса Steam еще до официального релиза, на него можно было оформить предзаказ. 10 февраля игра стала доступна для скачивания. События разворачиваются в школе волшебства в XIX веке, за 100 лет до событий, описанных Джоан Роулинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Warner Bros. Games Фото: Warner Bros. Games

В центре сюжета новой игры — волшебник, который способен управлять древней магией. Пользователь сможет выбрать один из четырех факультетов, создать свою волшебную палочку и свободно путешествовать по открытому миру, в том числе на метле.

Покупателям расширенной версии игры «Хогвартс. Наследие» она стала доступна еще 7 февраля. Отзывы первых пользователей в основном положительные — девять из 10 возможных баллов на портале Metacritic. Журналистам геймплей понравился немного меньше, они ставят в среднем восемь баллов.

Игра будет интересна не только фанатам Гарри Поттера, отметил Артем Слободчиков, который уже получил к ней доступ: «Выглядит она действительно красиво, там интересная боевая система. Мне пока что очень нравится. Стоит оговориться, что я, конечно, еще не полностью ее прошел.

Думаю, что игра может заинтересовать довольно широкую аудиторию.

В первую очередь, это качественная хорошая игра, как "Ведьмак". Они, понятно, совершенно разные, но сравнимы по масштабу и дороговизне. Вместе с тем у "Хогвартс. Наследия" много классических болячек игр с открытым миром. Например, несколько однообразных механических квестов, когда нужно собрать что-то или кого-то убить просто потому, что большой мир сложно заполнить полностью ручным сюжетным контентом».

Игру по мотивам книг о юном волшебнике издала студия Warner Bros., над проектом работали с 2018 года, выход несколько раз переносили. По оценкам зарубежных аналитиков, его бюджет составил не менее $150 млн. Тем не менее долго зарабатывать на видеоигре создатели вряд ли смогут, заметил независимый эксперт Александр Кузьменко:

«"Хогвартс. Наследие" — это игра очень, что называется, старомодная, то есть в нее нужно играть одному, в ней не предусмотрен мультиплеер, то есть возможность играть с другими пользователями. Там нельзя купить какие-то дополнительные предметы, которые могут продлить геймплей. То есть это очень такая камерная старомодная игра. Она сейчас продастся, но вряд ли в долгосрочной перспективе принесет дополнительные деньги своим создателям, в отличие от многих современных проектов.

Кто-то, конечно, скажет, мол, как же так, это очень не по-бизнесовому. Но, мне кажется, что игрокам старой формации, а таких очень много, действительно не хватает чего-то такого простого, когда ты платишь $70 и получаешь удовольствие на все $700».

Официально в России и Белоруссии игра не будет доступна, однако пользователи соцсетей уже делятся способами, как можно обойти ограничения.

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Елена Иванова