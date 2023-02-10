Суд взыскал 38 млн рублей за недостроенный детсад в Арзамасском районе

Управление капитального строительства Арзамасского района получило судебное решение о взыскании 38,5 млн руб. с недобросовестного подрядчика ООО «ИСБ». Компания не достроила в рабочем поселке Выездное детсад на 80 мест, который должен был быть сдан в ноябре 2021 года.

Как следует из судебного решения, в сумму взыскания вошла не только сумма неотработанного аванса и процентов, но и штраф за дефект при бетонировании плиты перекрытия.

Решение суда в законную силу не вступило. Кроме того, в областном арбитражном суде рассматривается еще несколько исков к ООО ИСБ от муниципальных заказчиков Арзамаса, Бора и Семенова на сумму свыше 500 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», директор по строительству ИСБ Иван Джиоев был арестован в конце прошлого года по обвинению в хищении 170 млн руб. аванса, выделенного на реконструкцию очистных сооружений в Семенове. Его компания получила несколько муниципальных контрактов в районах Нижегородской области, но сорвала сроки их выполнения, оставив недостроенные социальные объекты.

Иван Сергеев