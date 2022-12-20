Губернатор указал на подрядчика

Семеновский райсуд арестовал задержанного в Москве директора по строительству ООО ИСБ Ивана Джиоева. О его задержании ранее объявил губернатор Глеб Никитин, пояснив что подрядная организация сорвала сроки выполнения нескольких полученных в Нижегородской области госзаказов. Всего компания заключила здесь госконтракты на сумму свыше 1 млрд руб. на строительство различных муниципальных объектов — от фельдшерско-акушерских пунктов до Центра культурного развития в Арзамасе и реконструкции очистных в Семенове. Подрядчику вменили хищение 170 млн руб. аванса, выделенного на реконструкцию очистных. Иван Джиоев возражал против ареста, но его московские адвокаты не смогли убедить судью в необходимости более мягкой меры пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реконструкции очистных в Семенове могли быть похищены миллионы, считает следствие

На реконструкции очистных в Семенове могли быть похищены миллионы, считает следствие



По ходатайству следователя полиции Семеновский райсуд решил взять под стражу директора по строительству ООО ИСБ Ивана Джиоева (учредителем общества числится Светлана Джиоева). Управленца задержали нижегородские полицейские на одном из вокзалов в Москве. В Семенове его арестовали на срок до 15 февраля 2023 года, обвинив в хищении 170 млн руб. аванса, сообщили в райсуде.

О задержании руководителя подрядчика, сорвавшего сроки по целому ряду муниципальных контрактов, на прошлой неделе объявил губернатор Глеб Никитин. «По нашей инициативе было возбуждено уголовное дело в отношении ООО ИСБ. По моей информации, директор компании был задержан. Речь идет об обязательствах этого подрядчика по строительству 11 социальных объектов — шести ФАПов в районах Нижегородской области, детского сада, школы, учреждения культуры в Арзамасе, очистных сооружений в Семенове, ФОКа в Кстове и детского сада на Бору. В результате серьезных срывов сроков регион взял на себя обязательства по достройке этих объектов. И мы их достроим без итогового срыва задач проектов. Но подобная "работа" недобросовестных подрядчиков недопустима! Остальным подобным деятелям — приготовиться!» — сообщил губернатор, отметив, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

ООО ИСБ, судя по сайту госзакупок, не выполнило все полученные подряды 2020–2021 годов, в том числе крупный контракт по реконструкции биологических очистных сооружений в Семенове стоимостью 410,7 млн руб. до конца 2022 года.

Этот договор с муниципальным «Семеновстройсервисом» был проавансирован в размере 204 млн руб. Однако большую часть неиспользованного аванса после расторжения контракта подрядчик не вернул — в полиции считают, что бюджетные деньги были похищены. «Джиоев неоднократно вызывался следователем для проведения следственных действий с его участием. Однако в назначенное время не являлся и был объявлен в розыск», — сообщили в райсуде. Обвиняемый возражал против ходатайства об аресте, просил избрать более мягкую меру пресечения, в том числе залог.

В Арзамасе ООО ИСБ только на 14% выполнило работы по строительству культурного центра стоимостью 361,5 млн руб. Не выполнив работы в срок, подрядчик предложил муниципальному заказчику Арзамаса продлить договор еще на семь месяцев, но город отказался. По словам мэра Арзамаса Александра Щелокова, ООО ИСБ также не смогло достроить детсад в поселке Выездное, куда компания зашла после первого недобросовестного подрядчика.

«Мы первыми подали ходатайство о включении этой организации в реестр недобросовестных поставщиков. К сожалению, она выиграла торги по 44-ФЗ, и мы были обязаны с ней работать. У меня такое впечатление, что где-то у них возник кассовый разрыв, и поэтому этот подрядчик пошел заключать муниципальные контракты, какие только смог, чтобы полученными авансами закрывать проблемы на более ранних объектах», — отметил мэр Арзамаса.

Все заключенные с московской компанией госконтракты были расторгнуты муниципалитетами в одностороннем порядке.

Не исключено, что в дальнейшем расследование в отношении Ивана Джиоева будет передано на уровень регионального управления МВД. Большого опыта в исполнении госконтрактов у ООО ИСБ не было, компания ранее также отказалась от достройки больницы в Воронеже, несмотря на победу в конкурсе.

Роман Кряжев