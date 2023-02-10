Reuters: ОПЕК+ не станет увеличивать добычу нефти из-за решения России сократить добычу нефти

Страны-участницы ОПЕК+ не собираются предпринимать какие-либо действия из-за сокращения добычи нефти в России на 500 тыс. баррелей в сутки с марта. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на двух делегатов организации.

Cегодня, 10 февраля, вице-премьер России Александр Новак объявил о сокращении добычи нефти с марта на 500 тыс. баррелей в сутки. Он также заявил, что Россия не будет продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается потолка цен. В Кремле говорили, что Россия консультировалась с некоторыми странами ОПЕК+ перед принятием решения.

С 5 декабря вступил в силу потолок цен на нефть на уровне $60 за баррель, с 5 февраля — на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель (для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти соответственно). «Ъ» писал, правительство России собирается привязать расчет нефтяных налогов к стоимости сорта Brent из-за угрозы снижения доходов.

По информации «Ъ», за первую неделю февраля российские нефтекомпании увеличили добычу сырья в России на 0,7%, до 1,491 млн тонн в сутки (относительно среднего уровня января). За год нефтекомпании практически смогли восстановить досанкционный уровень добычи нефти.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Добыча сбывается».

Олеся Павленко