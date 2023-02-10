Россия построит ТЭЦ на севере Афганистана

Россия собирается построить ТЭЦ на севере Афганистана. Меморандум об этом был подписан несколько дней назад в Кабуле. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Наш бизнес еще тестирует исламские финансовые нормы, которые внедряют талибы (движение "Талибан" признано террористическим в России и запрещено.— "Ъ"), но на месте не топчется. Буквально несколько дней назад в Кабуле был подписан меморандум о строительстве ТЭЦ на севере Афганистана»,— сказал Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что после прихода к власти в Афганистане талибы не выполнили ни одного из данных им обещаний, в том числе не ликвидировали угрозу террористических актов.

8 февраля в Москве прошла встреча секретарей советов безопасности нескольких стран по Афганистану. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев сказал, что ситуация в Афганистане продолжает «стремительно деградировать». По его словам, это не вина талибов.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Афганистан как повод».

Олеся Павленко