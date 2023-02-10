Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российский посол обвинил талибов в невыполнении обещаний

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что после прихода к власти в Афганистане «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена) не выполнил ни одного из данных им обещаний. В частности, он обратил внимание, что талибы не приняли никаких мер по устранению террористической угрозы в стране.

Семен Григорьев

Семен Григорьев

Фото: РИА Новости

Семен Григорьев

Фото: РИА Новости

«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза»,— сказал господин Григорьев в интервью «РИА Новости». Посол отметил, что за последние месяцы в Афганистане произошли несколько крупных терактов, в том числе против посольства в Кабуле и на границе с северными соседями.

«Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет»,— добавил он. Посол также сослался на данные ООН, согласно которым площадь посевов опиатов в Афганистане выросла. Кроме того, «в разы» увеличилось производство синтетических наркотиков. По словам посла, «бедственное положение афганского народа довершает эту печальную картину».

Семен Григорьев заявил, что вряд ли кто-то будет испытывать на прочность афганско-таджикскую границу, которая является границей СНГ и ОДКБ. Он напомнил про 201 российскую военную базу в Таджикистане, которая, по его словам, защищает южные рубежи ОДКБ.

8 февраля в Москве прошла встреча секретарей советов безопасности нескольких стран по Афганистану. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане продолжает «стремительно деградировать», но, по его словам, это не вина талибов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал «Талибан» за их политику и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Кроме того, таджикские власти симпатизируют партизанским отрядам из этнических таджиков в Панджшере.

Как соседи талибов по региону поговорили в Москве о безопасности и не только — «Афганистан как повод».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...