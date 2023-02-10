Российский посол обвинил талибов в невыполнении обещаний

Посол России в Таджикистане Семен Григорьев заявил, что после прихода к власти в Афганистане «Талибан» (организация признана в России террористической и запрещена) не выполнил ни одного из данных им обещаний. В частности, он обратил внимание, что талибы не приняли никаких мер по устранению террористической угрозы в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Григорьев

Фото: РИА Новости Семен Григорьев

Фото: РИА Новости

«Практически все обещания, которые талибы давали, придя к власти, не выполнены. Талибы, придя к власти, гарантировали, что с территории Афганистана не будет исходить террористическая угроза»,— сказал господин Григорьев в интервью «РИА Новости». Посол отметил, что за последние месяцы в Афганистане произошли несколько крупных терактов, в том числе против посольства в Кабуле и на границе с северными соседями.

«Мы видим, что террористические организации продолжают свободно действовать, никакой речи об инклюзивном правительстве не идет»,— добавил он. Посол также сослался на данные ООН, согласно которым площадь посевов опиатов в Афганистане выросла. Кроме того, «в разы» увеличилось производство синтетических наркотиков. По словам посла, «бедственное положение афганского народа довершает эту печальную картину».

Семен Григорьев заявил, что вряд ли кто-то будет испытывать на прочность афганско-таджикскую границу, которая является границей СНГ и ОДКБ. Он напомнил про 201 российскую военную базу в Таджикистане, которая, по его словам, защищает южные рубежи ОДКБ.

8 февраля в Москве прошла встреча секретарей советов безопасности нескольких стран по Афганистану. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане продолжает «стремительно деградировать», но, по его словам, это не вина талибов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно критиковал «Талибан» за их политику и игнорирование прав таджиков в Афганистане. Кроме того, таджикские власти симпатизируют партизанским отрядам из этнических таджиков в Панджшере.

Как соседи талибов по региону поговорили в Москве о безопасности и не только — «Афганистан как повод».

Анастасия Ларина