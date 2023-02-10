Третьяковка открывается для нового гендиректора

Третьяковской галерее нашли нового руководителя — теперь ее возглавит Елена Проничева, которая в последние годы была гендиректором Политехнического музея. Минкульт не стал продлевать контракт с Зельфирой Трегуловой, руководившей Третьяковкой в течение восьми лет. С чем связано такое решение? И каких изменений в работе галереи можно ждать? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выставки-«блокбастеры» Валентина Серова и Ивана Айвазовского, кража «Ай-Петри» Архипа Куинджи, повреждение картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» — это только часть ярких историй в период работы Зельфиры Трегуловой.

Арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич напоминает и о других итогах ее работы в качестве гендиректора Третьяковки: «Понятно, что ей надо выразить огромную благодарность за годы ее руководства, поскольку ей досталось довольно тяжелое хозяйство от предыдущего директора Ирины Лебедевой, достаточно запущенное, причем в первую очередь в материальном смысле. Ведь так и не начиналось строительство здания на Кадашевской набережной, а сейчас оно уже подходит к концу.

Кроме того, за это время Третьяковка приросла зданием соседнего Центрального дома художника. Это тоже потребовало громадных вложений. Пока к перестройке этого здания еще даже не приступили, но тем не менее это все заслуги Зельфиры Исмаиловны».

О решении Минкульта не продлевать контракт сама госпожа Трегулова узнала из СМИ. Некоторые собеседники “Ъ FM” связали увольнение с накопившимися внутренними проблемами Третьяковской галереи. В свою очередь, главный редактор издания «Артгид» Мария Кравцова считает, что причина может быть другой: «Во многом деятельность Зельфиры Исмаиловны в Третьяковке была связана с международной репрезентацией. Третьяковская галерея стала площадкой для международных проектов. Это была совершенно другая планка работы на этом уровне. Но в современном контексте подобные функции на самом деле не нужны и даже как-то немножко подозрительны.

Мы находимся в другой политической ситуации, где весь этот дискурс открытости, интеграции в мир не нужен. Возможно, что и не нужны фигуры, которые этот дискурс когда-то олицетворяли».

Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева. Дочь экс-главы погранслужбы ФСБ, в прошлом сотрудник комитета по бюджету и налогам Госдумы, а также экс-работник «Газпрома» и Газпромбанка. В последние годы — директор Политехнического музея.

Предполагать, как именно она будет развивать Третьяковку, пока сложно, продолжает Мария Кравцова из «Артгида»: «Я знаю о Елене Проничевой скорее как об управленце. С декабря 2020 года ее имя было связано с Политехом, который так и не открылся. Она до этого также занимала пост исполнительного директора в Еврейском музее и центре толерантности, но, скажем так, определенные направления этого музея были до нее сформулированы».

Одна из первых задач нового директора Третьяковской галереи — завершение работ в здании на Кадашевской набережной, отметила искусствовед и автор Telegram-канала «Ку-ку» Ксения Коробейникова: «Хочется, чтобы она навела порядок, чтобы, например, появился каталог коллекции, потому что последний датирован серединой прошлого века. Чтобы велась серьезная научная деятельность, чтобы и с библиотекой они решили вопрос, чтобы достроилось, в конце концов, здание на Кадашевской набережной. На этот счет уже, конечно, много шуток появилось, что Политехнический музей при ней так и не открылся после реконструкции, а теперь ее ждет похожий проект».

В конце января 2023-го Минкультуры потребовало от Третьяковки отчитаться о «соответствии экспозиции духовно-нравственным ценностям».

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