Третьяковку спросили о ценностях

Минкультуры подтвердило направление запроса в Третьяковскую галерею. Ее попросили отчитаться, соответствуют ли выставки традиционным ценностям. Поводом стала жалоба посетителя, испытавшего в музейных залах «глубокий пессимизм». Он разглядел в экспозиции «произведения с признаками деструктивной идеологии», цитирует его письмо The Moscow Times. В обращении некий Сергей Шадрин опирается на ценности, изложенные в указе, который президент Владимир Путин подписал осенью прошлого года. Будут ли какие-то последствия для галереи? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Многочисленные похороны», «запойный алкоголизм» и «волюнтаристские интерпретации» образов отечественных правителей — таким искусство конца XX века увидел один из посетителей Новой Третьяковки, некий Сергей Шадрин. У него возникли претензии, например, к статуе «Пьета» Александра Бурганова. Она выглядит как ткань, напоминающая черты скорбящей Богоматери.

Но то, что для искусствоведов «реквием обо всем живом», для Сергея Шадрина — «дьявольская интерпретация» религиозного сюжета. А все потому, что у статуи нет головы. Скорее всего, ответ на жалобу будет формальным, полагает директор аукционного дома Art Sale info Константин Бабулин. Но сама тенденция вызывает беспокойство, отмечает он:

«Ответят, мол, мы все проверили — никаких нарушений нет, все соответствует строгим критериям музейного сообщества. Я бы обратил внимание на другое. Наверное, какое-то время назад мы бы просто все посмеялись, а здесь приходится формально отвечать и даже выносить на публику. Даже такая дурь, к сожалению, вызывает желание каким-то образом подстраховаться, как бы чего не было. Увы, живем в такие времена.

Но я уверен, что в Третьяковской галерее люди тертые и не такие удары судьбы переживали».

Третьяковская галерея должна ответить Минкульту до 6 февраля. В Telegram-каналах обратили внимание, что в начале месяца истекает контракт директора музея Зельфиры Трегуловой. Она занимает этот пост с 2015 года. В ведомстве уточняют: срок для галереи установили, чтобы успеть ответить на обращение гражданина. Тем не менее к Трегуловой за последний год было много вопросов, говорит искусствовед и автор Telegram-канала «ку-ку» Ксения Коробейникова:

«Минкульт, насколько мне известно, до сих пор принимает решение, продлевать контракт или нет. После 24 февраля к директору Третьяковской галереи возникало очень много вопросов. То протекала крыша, то были постоянные отпуска, то история с кофеварками за 250 млн руб. Но самая ошеломляющая история произошла с "Троицей" Андрея Рублева».

По словам собеседников “Ъ FM”, подобные жалобы от граждан в адрес музеев и театров за последний год поступали часто, просто далеко не все из них выходили в публичное поле. Главное, чтобы бдительные посетители не начали действовать в стиле экоактивистов из Европы.

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Иван Корякин