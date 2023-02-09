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Чем известна новый гендиректор Третьяковки Елена Проничева

Новым генеральным директором Государственной Третьяковской галереи вместо Зельфиры Трегуловой назначена Елена Проничева. Подробности ее биографии — в материале «Ъ».

Елена Проничева

Елена Проничева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Елена Проничева

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Проничева Елена Владимировна родилась 6 июня 1983 года в городе Мелитополь Запорожской области. Ее отец генерал армии Герой России Владимир Проничев с 2003 по 2013 год возглавлял Пограничную службу ФСБ РФ. В 2005 году госпожа Проничева окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология».

Работала на различных должностях в комитете по бюджету и налогам в Госдуме, в департаменте внешнеэкономической деятельности «Газпрома», Газпромбанке. В 2012–2013 годах была руководителем проектов по развитию, ассистентом заместителя гендиректора ВДНХ (ВВЦ).

В 2013 году заняла пост исполнительного директора Еврейского музея и центра толерантности. В 2015–2020 годах работала на аналогичной должности в Федеральном научно-методическом центре по вопросам психологии и педагогики толерантности. 15 декабря 2020 года Елена Проничева была назначена директором московского Политехнического музея.

С 2018 года состоит в экспертном совете Регуляторной гильотины по направлению «Культура». Награждена Почетной грамотой Московской городской думы (2019).

Сестра Екатерина Проничева была генеральным директором ВДНХ, с 2018 по 2022 год возглавляла Комитет по туризму города Москвы.

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