Пейзаж Куинджи оценили в три года Похитившего «Ай-Петри. Крым» приговор устроил, но он его будет обжаловать

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к трем годам колонии уроженца Крыма Дениса Чуприкова, который в прошлом году сумел в переполненном зале Третьяковки снять со стены и унести полотно Куинджи «Ай-Петри. Крым». Это преступление, которое полицейские раскрыли за считанные часы, привело к массовому укреплению систем безопасности в музеях. Осужденный остался вполне удовлетворен судебным решением, но будет просить о смягчении приговора.

Судья Елена Аверченко признала Дениса Чуприкова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 164 УК РФ (хищение особо ценного предмета, повлекшее его порчу, уничтожение или разрушение) и приговорила его к трем годам колонии строгого режима. Прокурор, напомним, просила о четырех годах заключения для подсудимого. В свою очередь, адвокат Светлана Горбунова попросила суд назначить Чуприкову условное наказание, настаивая, что степень общественной опасности совершенного ее подзащитным преступления «преувеличена».

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Кража, напомним, была совершена в конце января прошлого года в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи, где проходила выставка работ Куинджи. Молодой человек, которого явно не смущали камеры видеонаблюдения, снял работу художника со стены и унес ее. В тот же день сотрудники ФСБ и полицейские в ходе совместной операции задержали Дениса Чуприкова. Он был арестован. Задержанный сообщил, что похищенная картина спрятана в подвале строящегося коттеджа, где он работал. Там ее сыщики и изъяли.

Поначалу предполагалось, что у Чуприкова были сообщники, но позже эта версия отпала.

В итоге следствие пришло к выводу, что молодой человек, который поначалу признавал вину частично, совершил преступления по корыстным мотивам.

Впрочем, уже в суде он заявил, что и вовсе собирался вернуть картину, но не успел, поскольку был задержан, а мотивом кражи было желание прославиться. Похититель обязался заплатить 13 тыс. рублей за ремонт незначительно пострадавшей за время пребывания в тайнике картины.

После приговора молодой человек сообщил, что в целом судебным решением удовлетворен, но будет его обжаловать в надежде добиться смягчения наказания. Это будет возможно, даже если апелляционная инстанция просто изменит режим колонии на общий. В этом случае время, проведенное Чуприковым под арестом, а это более года, будет пересчитано по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии», и осужденный сможет уже в самом скором времени подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Александр Александров