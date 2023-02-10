ЦБ присмотрится к акциям-рекордсменам

Центробанк пригрозил проверить рынок ценных бумаг на предмет манипуляций, поводом стал рост цен некоторых акций на сотни процентов. Брокеры с начала года жалуются на повышенную волатильность в бумагах с так называемым третьим уровнем листинга. Регулятор изначально считал эти инструменты рискованными, поэтому позволял совершать с ними сделки только после небольшого тестирования. Но такого контроля оказалось недостаточно: компании из третьего эшелона все равно смогли показать кратный рост всего за месяц. Как такое возможно? И нужны ли такие бумаги в портфеле? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Формально для роста акций компании «Красный октябрь» есть повод. Кондитерская фабрика после убытков в 2021 году, теперь показала прибыль. Эффект оказался впечатляющим: +392% с начала года. Немного отстает «Мостотрест», который завершил несколько проектов по ремонту дорог, за что инвесторы разогнали его акции на 240%, не дожидаясь отчетов.

Есть и более интересные примеры: МГТС — +100% стоимости, однако поводов к этому ноль. Бывшего главу Центробанка Сергея Дубинина ситуация не удивляет: «На таком рынке, который сложился за прошедший год, подобные спекулятивные операции вполне органичны, что ли, прежде всего именно из-за небольшого объема сделок, капитализации.

Не нужно больших средств, чтобы устроить взлет определенных акций. Тут важно то, что методы классического анализа стоимости бумаг, того, что они из себя представляют, перестали работать».

Первой на ситуацию отреагировала Мосбиржа. По решению Национального клирингового центра рост стоимости некоторых бумаг ограничен 10% за торговую сессию. Скептики скажут: «Дайте инвесторам заработать, они и так потеряли в среднем половину капитала в прошлом году. А инициативы вроде разовых добровольных взносов в бюджет бьют по акциям компаний первого эшелона, слишком зависимых от таких новостей».

Но раздутые бумаги небольших компаний тоже несут за собой риски, подчеркнул управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров: «Если в прошлые годы доверие к лидерам рынка, тем самым "голубым фишкам", было существенно больше, то в 2022-м многие инвесторы резко разочаровались в Сбербанке, ВТБ, "Газпроме", "Роснефти" просто в силу того, что очень существенно упали котировки. Практически все крупные компании отменили свои дивиденды.

И, соответственно, игроки стараются компенсировать свои убытки где-то за пределами первого-второго эшелона. На мой взгляд, это в корне неправильно и схоже по своей природе с желанием отыграться в казино. Как правило, тот, кто пытается это сделать, проигрывает еще сильнее».

Поэтому неудивительно, что в ситуацию вмешался Центробанк. Там подтвердили, что спекулятивный рост возможен из-за низкой ликвидности и спроса со стороны частных игроков. Но регулятор исследует все аномальные изменения на предмет манипуляции рынком. Акции «Красного октября» и того же «Мостотреста» после этого рухнули на 30%. У ЦБ есть и другие возможности повлиять на торги, пояснил старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Александр Токмин:

«Если вы уже из каждого утюга услышали, что такое на фондовом рынке происходит и все на этом деньги зарабатывают, значит, скорее всего, это уже практически конец этого движения. Вы рискуете остаться без своих вложенных денежных средств. Чуду не бывать. Кроме того, как правило, это заканчивается еще и более внимательным взором со стороны ЦБ.

Инвесторы понимают, что долго такая динамика проходить не может и регулятор рано или поздно в более жесткой форме начнет проверять сделки. Часть из них, соответственно, может быть заблокирована».

Но это не означает, что набеги прекратятся. Во-первых, Telegram-каналы, где организовывают спекулянтов, вряд ли удастся заблокировать. Во-вторых, Мосбиржа ограничила рост бумаг только четырех компаний, есть десятки других на выбор. В-третьих, сами инвесторы вряд ли собираются сдаваться. Так, брокер «Тинькофф» опубликовал исследование о том, как ведут себя клиенты в начале этого года, и главный обозначенный тренд — рост спекулятивных настроений.

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