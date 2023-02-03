Telegram-каналы разыгрывают котировки

Акции Института стволовых клеток человека выросли на 40% за несколько дней. В конце января их активно «разгоняли» в Telegram-каналах и чатах. На ситуацию обратило внимание издание Forbes. Это очередная компания не из первого эшелона, бумаги которой взлетают на коротком отрезке, а объем торгов становится больше, чем у лидеров российского рынка. Причем с котировками ИСКЧ такое происходит не первый раз. Как Telegram-каналы разгоняют акции небольших компаний? И чем это грозит инвесторам? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

40% за несколько дней — так не росли даже акции «Газпрома» после объявления о выплате рекордных дивидендов. Чтобы разогнать цену бумаг в полтора раза, инвесторам понадобился гораздо меньший повод — встреча президента Владимира Путина с директором дочерней компании Института стволовых клеток человека. Тот рассказал президенту о новой разработке — препарате для лечения ишемии нижних конечностей.

За несколько дней до этого в одном популярном Telegram-канале вышло сразу три публикации, посвященные институту. В них авторы, в частности, писали, что потенциал роста компании — 176%. Это настолько вдохновило инвесторов, что объем торгов в один из дней вырос до 2,5 млрд руб., хотя обычно он не превышал нескольких десятков миллионов. Вероятно, в разгон включились торговые роботы, пояснил управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов:

«Фундаментальные показатели у всех российских компаний очень низкие. Все стоит дешево. Остается только найти триггер, чтобы объяснить, что сейчас что-то подорожает. Им может быть, например, ожидание дивидендов или какие-то слияния. При этом, конечно, приезд российского президента на какое-то предприятие вообще никакого фундаментального влияния не имеет.

То есть рост акций довольно большой, и это тоже следствие самораскручивающегося механизма. Есть роботы, которые построены на этих отклонениях от нормы.

То есть он видит сигнал, что обычно объем покупок бумаг составляет 10-20 млн руб., а тут он вырос до 100 млн руб., значит, на эту акцию стоит обратить внимание. И они еще больше увеличивают и объем, и движение наверх».

Но резкий взлет котировок Института стволовых клеток — далеко не единичный пример. Ранее так же, почти на 40%, подорожали бумаги «Красного октября», их активно разгоняли в 2022-м перед Новым годом, тогда рост был двукратным. Акции разработчика ракет — компании РКК «Энергия» — тоже подорожали почти в два раза за неделю, бумаги «Фармсинтеза» взлетели на 70% за пару дней, и в моменте объем торгов был больше, чем у Сбербанка.

Похоже, что для низколиквидного российского рынка это становится новой нормой, отметил глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Когда сформировались группы, которыми можно манипулировать, когда рынки, деньги, власть создали свой нормальный канал, тогда этот механизм начинает работать. Все это появилось в 2020 году, а до этого момента инвестиционные группы были разрознены.

Вместе с тем если не купировать манипулятивные эпизоды, то они начнут увеличиваться в прогрессии.

То одна бумага дернулась, то другая, и это становится некоей нормой. Если ликвидность рынка падает в целом, то под манипуляцию уже может попасть не только Институт стволовых клеток человека, а тот же самый ЛУКОЙЛ. Мы рынок в таком коматозном состоянии не видели последние 20 лет».

Периодически на резкий и необоснованный рост компаний второго и третьего эшелона обращает внимание ЦБ. Например, в прошлом году регулятор заблокировал 60 инвесторов, которые в Telegram-каналах разгоняли акции «Саратовэнерго» и «Россети Юг». Хотя большинство манипуляторов, кажется, остаются безнаказанными, продолжил Андрей Хохрин из компании «Иволга Капитал»:

«Что такое Банк России и его регуляторный механизм? Это продвинутые алгоритмы отслеживания разного рода операций и очень мощная компьютерная школа по выявлению абсолютно любых алгоритмов поведения на рынке, в частности, повторяющихся операций и прочего. Понять, что произошла та или иная манипуляция, не составляет никакого труда. Но я понимаю, что у ЦБ сейчас задача сделать так, чтобы у нас не грохнулась банковская система. Это, конечно, в разы важнее. Но его пассивность относительно фондового рынка меня всегда смущала».

Telegram-каналы с удовольствием продают инвесторам любую хоть немного положительную новость о небольших компаниях как идею для покупки, говорят аналитики. Кстати, 2 февраля Владимир Путин приехал в Волгоград. Между тем акции ТМК, которой принадлежит местный трубный завод, пока стабильны.

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