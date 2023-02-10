Суд отклонил иск вдовы новокузнецкого предпринимателя об оспаривании его завещания

Заводский суд Новокузнецка отклонил иск вдовы сооснователя угольного холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина Евгении Щукины к племяннику покойного предпринимателя Максиму Репину. Она требовала признать завещание Александра Щукина недействительным. Решение суда будет обязательно обжаловано, сообщил «Ъ-Сибирь» представитель госпожи Щукиной Николай Каргин. Завещание оспаривалось полностью, в том числе, по сведениям «Ъ-Сибирь», оспаривалась передача по наследству ряда принадлежавших покойному активов.

Николай Каргин сообщил также, что будет подана жалоба в Верховный суд по решениям арбитражных судов по иску Евгении Щукиной о признании незаконными сделок с ее активами, внесенными в имущество новокузнецкого ООО «Абсолют-НК». В этом споре ответчиками выступали сама компания «Абсолют-НК» и ее директор Ольга Сиксина. В июле прошлого года кемеровский арбитраж отклонил иск вдовы Александра Щукина, а последующие две инстанции — ее апелляционную и кассационную жалобы.

Госпожа Щукина оспаривала договоры 2020-2021гг. о внесении ею в имущество «Абсолют-НК» долей четырех новокузнецких ООО («Омега», «Паркинг», «Виктория» и «Норма») и некоторых объектов коммерческой недвижимости в Новокузнецке и Шерегеше. Она требовала признать недействительными соответствующие решения собраний участников «Абсолют-НК» и восстановить ее права собственности на спорные доли в четырех ООО.

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Игорь Лавренков, Кемерово