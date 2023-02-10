На разработку игры «Смута» выделят дополнительный многомиллионный грант

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит дополнительные средства на разработку игры «Смута», события которой разворачиваются в России в период смутного времени и польской интервенции. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский. В 2022 году организация уже вкладывала 260 млн руб. в разработку игры.

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Фото: Cyberia Nova Игра «Смута»

Фото: Cyberia Nova

Точную сумму гранта господин Гореславский не уточнил. Однако, по его словам, размер инвестиций будет сопоставим с прошлым траншем. Таким образом, отмечает издание, за два года новосибирская студия Cyberia Nova, которая занимается разработкой «Смуты», получит около полумиллиарда рублей.

Гендиректор ИРИ сообщил, что Cyberia Nova отчиталась об использовании выделенного в прошлом году транша и показала демоверсию игры. Новый контракт с разработчиками, по словам господина Гореславского, подпишут до 1 марта. Руководитель Cyberia Nova Алексей Копцев рассказал «Ведомостям», что к концу 2023 года компания планирует доработать «Смуту» до финальной версии за счет анонсированного транша.

В случае популярности «Смуты», добавил Алексей Гореславский, ИРИ с большой вероятностью продолжит оказывать финансовую поддержку проекту. «Я не исключаю, что в 2024 г. мы придем к тому, чтобы закрепить успех. Если игра разойдется миллионом копий, народ начнет в нее играть, то потребуется развивать локации, добавлять что-то новое»,— сказал он. По словам гендиректора ИРИ, также будет логично расширять вселенную игры, сделав, например, мобильную версию или серию образовательных мультфильмов для школьников.

Источник издания на рынке видеоигр утверждает, что суммарный объем инвестиций в «Смуту» может составить около 1 млрд руб. Алексей Гореславский пояснил, что в эту сумму можно оценить общий бюджет проекта, включая не только разработку, которую финансирует ИРИ, но и дистрибуцию.

По сюжету «Смуты» русский князь Юрий Милославский вместе с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым развернет войну против польских интервентов. В мае 2022 года ИРИ выделил Cyberia Limited 260 млн руб. на разработку игры к 2024 году. Всего с 2021 года институт поддержал пять игровых проектов.

В феврале 2023 года правительство планирует в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» подготовить федеральный проект для поддержки российских разработчиков видеоигр. Вице-премьер Дмитрия Чернышенко поручил Минцифры к 10 февраля 2023 года в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» сформировать предложения по созданию отдельного федерального проекта поддержки отечественной индустрии видеоигр.

Подробнее о мерах поддержки российской видеоигровой индустрии — в материале «Ъ» «Шум и гейм».

Милена Костерева