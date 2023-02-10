Партийное подменят одномандатным

Выборы в Екатеринбургскую гордуму в сентябре 2023 года могут пройти по новой схеме: 25 депутатов будут избираться по одномандатным округам и только 10 — по партийным спискам. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Свердловского областного законодательного собрания. Сейчас одномандатники и «списочники» представлены в муниципальном парламенте на паритетной основе (18 на 18). Оппозиция уверена, что реформа сыграет на руку «Единой России», единороссы же объясняют поправки изменением структуры населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Внесенный в областной парламент законопроект был подготовлен депутатской группой «Екатеринбург», возглавляемой вице-спикером Виктором Маслаковым («Единая Россия»). Предполагается, что общее количество депутатов в думе областного центра сократится с 36 до 35 человек, 25 из которых будут избираться по мажоритарной системе (по одномандатным округам), а еще 10 — по пропорциональной (по партийным спискам). Сейчас гордума формируется в пропорции «50 на 50»: 18 депутатов избираются по округам и 18 — по спискам.

Руководитель пресс-службы заксобрания Татьяна Бурдакова сообщила “Ъ”, что законопроект будет рассмотрен 21 февраля. Член группы «Екатеринбург» Сергей Мелехин отказался прокомментировать детали документа, Виктор Маслаков не ответил на звонки “Ъ”.

Напомним, по результатам выборов 2018 года наибольшее число мест в гордуме Екатеринбурга получили представители «Единой России» (19 мандатов, из них 13 по одномандатным округам). Последующие места заняли «Справедливая Россия» (семь мандатов, включая три по округам), КПРФ (шесть, один по округу), ЛДПР (три, один по округу) и «Яблоко» (один по списку). Выборы нового созыва гордумы запланированы на сентябрь 2023 года.

В конце 2022 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов говорил, что окончательного решения по новой схеме выборов еще нет. «Мы можем увеличить количество округов до 20, чтобы люди могли выбрать тех, кого хотят представить в думе. Нам хотелось бы видеть людей грамотных — и бюджетников, и бизнес»,— пояснял он тогда журналистам.

По мнению депутата гордумы от «Единой России» Михаила Боярского, провести выборы по старой схеме мешает появление в городе с 2021 года нового административного района — Академического: «Он стал восьмым районом Екатеринбурга. Теперь у нас совершенно другая структура населения, и это вносит изменения как минимум в избирательные округа в Ленинском и Верх-Исетском районах. Должна быть новая нарезка».

Представители системной оппозиции предложенные изменения раскритиковали. По их мнению, сокращение числа «списочников» приведет к искусственному большинству «Единой России». «"Единая Россия" понимает, что у нее даже близко нет большинства при голосовании за партии, так как население Екатеринбурга и Свердловской области разочаровано в том, как она ведет социальную политику,— сказал “Ъ” секретарь свердловского отделения КПРФ, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев.— И чтобы обеспечить себе большинство, они увеличивают долю депутатов, избираемых по одномандатным округам. Выборы по одномандатным округам — это соревнования прежде всего денежных мешков. И "Единая Россия" в этих соревнованиях объективно чаще выигрывает».

Секретарь регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Андрей Кузнецов напомнил, что перед выборами в думу Нижнего Тагила в 2022 году депутаты изменили муниципальный устав, перейдя на полностью мажоритарную систему, и в результате «Единая Россия» получила в новом созыве 100% мандатов. «Этот пример показывает, что в округах, подконтрольных чиновникам, мобилизуют сторонников "Единой России" и снижают явку за счет низкого информирования граждан о выборах. И это приводит к тому, что участвовать в выборах приходит в основном мобилизованный электорат, бюджетники»,— заявил господин Кузнецов.

Изменения вносятся для того, чтобы увеличить лояльность гордумы по отношению к главе Екатеринбурга Алексею Орлову, считает политолог Александр Белоусов. «Алексею Орлову досталась дума, к которой он вообще не имел отношения (он был избран в 2021 году.— “Ъ”), поэтому характер их связи получился такой, что дума была независима и у нее было даже больше рычагов давления на главу города, чем у него на депутатов»,— поясняет эксперт. По его мнению, господин Орлов смог «найти контакт с думой», но все же постарается изменить сложившийся расклад. «Мэр — это политическая должность, а задача каждого политика — наращивать свое влияние, и он сейчас собирается это сделать. Кандидаты в одномандатных округах более зависимы от исполнительной власти, чем партийные. Здесь позиция Алексея Орлова по каждому выдвиженцу имеет большой вес»,— резюмирует господин Белоусов.

Катерина Якушева, Екатеринбург