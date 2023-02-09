Глава ВОЗ вылетел в Сирию

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что направляется в Сирию. Он посетит страну после произошедшего там крупного землетрясения.
«Нахожусь на пути в Сирию, где ВОЗ оказывает основные медицинские услуги (гражданам.— "Ъ") в районах, пострадавших от недавнего землетрясения, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране»,— написал он в Twitter.
В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой до 7,8. Подземные толки ощущались и в соседней Сирии. Общее число погибших в двух странах превысило 20 тыс. человек. В Турции объявлен общенациональный траур до 12 февраля.
О последствиях катастрофы — в материале «Ъ» «Геосотрясение».