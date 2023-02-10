Дело «Партии» живет и осуждает

Тушинский райсуд вынес приговор по громкому уголовному делу о попытке рейдерского захвата активов основателя фирм «Партия» и «Домино» Александра Минеева, оцениваемых в 9,3 млрд руб. Подсудимые, среди которых оказались юристы, бизнесмены и бывший военнослужащий, получили от трех до девяти лет колонии общего режима. Кроме того, трое осужденных были оштрафованы на суммы от 600 тыс. до 800 тыс. руб. Гражданский иск детей господина Минеева, который был убит, когда попытался вернуть свое имущество, на всю сумму стоимости активов предпринимателя был переадресован гражданскому суду.

Из оглашенной вводной и резолютивной части приговора Тушинского райсуда следовало, что подсудимые в зависимости от роли каждого признаны виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Суд назначил адвокату Сергею Боголюбскому девять лет колонии общего режима и штраф в 800 тыс. руб., бывшему военнослужащему Дмитрию Куриленко — восемь лет и 800 тыс. руб. штрафа, водителю последнего Омару Сулейманову — семь лет и штраф в 600 тыс. руб., адвокату Камилю Казиеву — пять лет и экс-главе юридической службы компаний господина Минеева Юлии Егоровой — три года. Напомним, что в прениях сторон гособвинитель просил суд назначить подсудимым более внушительные наказания — от шести до двенадцати лет.

При этом суд не стал рассматривать поданный представителем детей Александра Минеева, признанных потерпевшими, гражданский иск на сумму более 9,3 млрд руб., оставив за ними право добиваться удовлетворение своих требований в гражданском судопроизводстве. Сам господин Минеев, напомним, был убит в январе 2014 года, по версии СКР, именно потому, что, узнав о попытке хищения его активов, решил воспрепятствовать этому.

Как было установлено в ходе расследования и в суде, многочисленными объектами недвижимости Александра Минеева владели 18 ООО, которые управлялись через офшоры «Милкикэп Лтд», «Сэпкэп Лтд», «Браункэп Лтд» и «Оранджкэп Лтд», которыми, в свою очередь, владела компания «Крейзи Дрэгон Интернейшнл Лимитед». Бенефициаром последней еще через один офшор являлся сам господин Минеев. Гендиректором четырех фирм была Юлия Егорова, возглавлявшая к тому же и юридическую службу компаний бизнесмена.

Схему хищения, по версии следствия, придумал в 2013 году предприниматель Борис Караматов, ранее работавший у господина Минеева гендиректором ООО «Евразия». Для участия в деле он пригласил капитана запаса Дмитрия Куриленко, представлявшегося генералом ГРУ Генштаба, а тот — бизнесменов Михаила Некрича и бывшего зятя Бориса Березовского Георгия Шуппе, поскольку для проведения аферы требовались большие финансовые затраты и тщательная подготовка.

Исходя из разработанного мошенниками плана, говорилось в материалах расследования, господин Караматов вернулся на работу к господину Минееву, получил доступ к документам всех компаний, подконтрольных последнему, и передавал деловые бумаги злоумышленникам. Те же, пока господин Минеев находился в Великобритании и был занят бракоразводным процессом, с помощью адвокатов и других юристов занимались переоформлением активов на другие юрлица. Самого же бизнесмена, согласно плану, хотели задержать в Москве с помощью следователей СКР из Дагестана, вывезти в республику и арестовать по обвинению в финансировании НВФ.

Однако, по версии следствия, Борис Караматов в какой-то момент решил, что, захватив имущество господина Минеева, новые владельцы его попросту кинут, и сбежал от них. Тогда его сообщники, полагает следствие, и организовали убийство предпринимателя. После его расстрела на перекрестке в подмосковном Королеве злоумышленники через госпожу Егорову за вознаграждение получили все остальные правоустанавливающие документы для дальнейшей реализации мошеннической схемы.

Отметим, что Борис Караматов находится в розыске, причем не только по этому делу: ему также инкриминируется участие в хищении сотрудниками спецподразделений 134 млн руб. при нападении на банк.

Юрий Сенаторов