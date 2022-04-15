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Коммерсантъ FM
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В дело «Партии» прилетел фигурант

Задержан обвиняемый в махинациях в отношении Александра Минеева, вернувшийся из Латинской Америки

Как стало известно “Ъ”, в столичном аэропорту задержан бывший гендиректор ООО «Фортуна+» Илья Сальников, находившийся в международном розыске. Он является фигурантом громкого уголовного дела об убийстве экс-владельца магазинов бытовой техники «Партия» Александра Минеева и рейдерском захвате его активов. Взяли Илью Сальникова при возвращении из Бразилии, где он скрывался несколько лет.

Александр Минеев

Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Александр Минеев

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

39-летний житель подмосковного города Лыткарино Илья Сальников находился в международном розыске ровно три года. Правда, от следствия он скрылся несколько раньше, в декабре 2018 года, и обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ему предъявили заочно. По данным правоохранителей, сначала господин Сальников перебрался на Украину, откуда в 2019 году улетел в Бразилию. Там он, довольно быстро потратив имевшиеся у него деньги, якобы перебивался случайными заработками. Возможно, именно бедственное положение и заставило его вернуться на родину. Как бы то ни было, но в минувшую среду его задержали в одном из столичных аэропортов. В тот же день следствие предъявило фигуранту постановление о привлечении в качестве обвиняемого уже очно. Меру же пресечения в виде ареста Басманный райсуд Москвы избрал Илье Сальникову еще в апреле 2019 года.

Из материалов уголовного дела следует, что вернувшийся из Латинской Америки россиянин является фигурантом резонансного расследования о рейдерском захвате многомиллиардных активов экс-владельца магазинов бытовой техники «Партия» Александра Минеева, в борьбе за которые в январе 2014 года он был убит. В частности, оказалось, что за этими преступлениями стоят люди из окружения господина Минеева, а схему по отъему столичной недвижимости они начали отрабатывать еще в 2008 году.

Тогда, по версии СКР, руководители подконтрольных господину Минееву офшорных компаний Александр Каледин и Александр Шибаков с помощью бывшего топ-менеджера торговой сети «Партия» Константина Ванькова, адвоката Вадима Веденина и финансового директора Александра Минеева Сергея Тарасова решили захватить принадлежащее ООО «Н.А.Г.+» здание площадью около 700 кв. м на юго-востоке Москвы.

Махинацию удалось провернуть путем подделки документов с последующей перерегистрацией собственников ООО. А в 2009 году участники аферы переименовали компанию «Н.А.Г.+» в ООО «Фортуна+», гендиректором которой и стал Илья Сальников.

Интересно, что фактически без движения это дело лежало у правоохранителей десять лет: сначала в отделе дознания ОВД по району Печатники города Москвы, потом в столичном полицейском главке. И лишь в 2018 году, когда выяснилось, что эти же люди фигурируют в деле о хищении у Александра Минеева двух десятков торговых центров стоимостью более $1 млрд, дело забрал себе СКР.

Правда, к тому времени большинство фигурантов успели скрыться за границей. Среди них оказались Константин Ваньков, Сергей Тарасов и все тот же Илья Сальникова.

Адвокат последнего Анатолий Торкунов заявил “Ъ”, что его подзащитный своей вины в мошенничестве не признает. «Изучив суть обвинения, я склонен предположить, что моего доверителя могли использовать втемную. Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие у него познаний в юриспруденции и экономике, несоизмеримый содеянному низкий материальный достаток и прочее»,— сообщил адвокат Торкунов.

Отметим также, что сейчас в Басманном суде продолжается судебный процесс в отношении адвоката Вадима Веденина и сотрудника учрежденной Александром Шибаковым и Александром Калединым юридической компании «Форус групп» Юрия Афиндулова, которые сопровождали в арбитражах дела по отчуждению собственности Александра Минеева.

Как уже рассказывал “Ъ”, СКР полагает, что идея прибрать к рукам недвижимость господина Минеева изначально появилась у проживающего в Великобритании бывшего зятя Бориса Березовского, известного предпринимателя в области IT-технологий Георгия Шуппе, а также проживающего в Швейцарии бизнесмена Михаила Некрича (обоих России не выдали). Из материалов уголовного дела, фигурантом которого является и Илья Сальников, следует, что организовать рейдерский захват они решили после того, как господин Минеев в 2013 году переехал в Лондон, где затеял бракоразводный процесс со своей супругой Ириной, предварительно переоформив свои активы на офшоры в Белизе и на Сейшельских Островах. К этому времени предприниматель владел помещениями в 21 торговом центре в Москве и Санкт-Петербурге, торговлю в которых, считая невыгодной, он прекратил, решив сдавать 110 тыс. кв. м площадей в аренду.

Полагая, что на фоне выяснения отношений с супругой господину Минееву не до оставшегося в России бизнеса, мошенники сначала попытались, как и в случае с ООО «Н.А.Г.+», решить дело с помощью подделки документов. Как позже рассказывал на следствии один из заключивших сделку с прокуратурой фигурантов, за это Георгий Шуппе и Михаил Некрич готовы были заплатить исполнителям несколько миллионов долларов. Однако из этой затеи ничего не вышло. Более того, узнав о попытках захвата его имущества, господин Минеев прилетел в Россию, обратился в правоохранительные органы и нанял юристов, которые занялись судебными тяжбами с представителями все той же «Форус групп».

Когда же суды начали принимать решения в пользу господина Минеева, было принято решение его ликвидировать. Непосредственным исполнителем убийства, по версии следствия, являлся находящийся в розыске уроженец Дагестана Омар Сулейманов.

Олег Рубникович

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