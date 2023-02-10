«Русский аппетит» приходит во время суда

В суде по делу о мошенничестве на выборах в Воронеже в 2020 году выступил с показаниями депутат регионального парламента от «Единой России» и глава группы компаний «Русский аппетит» Андрей Прытыкин. Обвинение считает, что он заплатил за свою победу 250 тыс. руб. на тот момент работникам управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и Светлане Васьковой. Господин Прытыкин отрицает это, утверждая, что выигрыш гарантировался его узнаваемостью и отсутствием конкурентов. Следствие проверяет наличие в его действиях признаков дачи взятки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Андрей Прытыкин уверен, что провел выборную кампанию 2020 года в рамках закона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бизнесмен Андрей Прытыкин уверен, что провел выборную кампанию 2020 года в рамках закона

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Бывшего главу Коминтерновского района Воронежа Юрия Бавыкина и его подчиненную Светлану Васькову обвиняют в том, что в 2020 году во время работы в управе они получили от девятерых кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь на выборах, но ничего не сделали. По версии регионального управления Следственного комитета России (СКР), деньги экс-чиновникам передавали избравшиеся впоследствии в гордуму Вадим Клецов, Сергей Кудрявцев (лишился мандата за мошенничество с госсобственностью), Александр Жуков, Иван Кандыбин, Дмитрий Крутских, Александр Чуфинев, а также прошедшие в облдуму Дмитрий Лукинов, Елена Губина и Андрей Прытыкин.

Действия бывших чиновников в СКР квалифицировали как мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Отдельно Юрию Бавыкину вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Как считает следствие, он два года привлекал работника муниципального комбината благоустройства на выполнение ремонтных работ у себя дома в Новой Усмани. Господин Бавыкин вину отрицает, госпожа Васькова — признает.

Во время предварительного расследования почти все избравшиеся депутаты имели статусы потерпевших, которые суд с них снял. Было пояснено, что такой статус не дается лицам, передававшим деньги под влиянием обмана с формированием умысла на передачу взятки. Однако отсутствие статуса потерпевших ничем не грозит депутатам, сотрудничающим со следствием. Без процессуального статуса изначально был только бизнесмен Андрей Прытыкин. В отличие от своих коллег он не сознался в передаче денег чиновникам управы. Следствие считает, что за победу на выборах он передал им 250 тыс. руб. через свою помощницу и руководителя предвыборного штаба Наталью Бубнову. В отношении Андрея Прытыкина был выделен материал по признакам дачи взятки (ст. 291 УК РФ). Решения по нему нет до сих пор, что депутат считает «несправедливым».

На вчерашнем заседании в Коминтерновском райсуде господин Прытыкин заявил, что не видел необходимости давать Юрию Бавыкину деньги: «Мне не нужна была помощь никого из чиновников, я был полностью уверен в победе. Мой шанс быть выбранным был на уровне шанса Владимира Ключникова, который руководил областной думой более десяти лет». При этом предприниматель признал, что за несколько месяцев до выборов он официально и добровольно пожертвовал «Единой России» 2 млн руб. на уставную деятельность. «Все депутаты, которые рассматриваются в деле, либо руководители комитетов, либо заместители руководителей, кроме меня. Прямой выгоды от статуса депутата для меня не было. У меня не было никаких мотивов быть депутатом, кроме помощи общественности. Я считаю — кто, если не я?» — рассуждал Андрей Прытыкин в процессе.

Он уверен, что у него также не было конкурентов на выборах. «В тот период была пандемия, запрещали проводить массовые мероприятия. Узнаваемость в округе было невозможно поднять. Поэтому все кандидаты без политической истории были обречены на провал»,— заявил предприниматель. По словам господина Прытыкина, в округе его знает «каждая собака», а в его бизнесе работают 1,5 тыс. его сторонников. Он считает, что в принципе мог не вести предвыборную кампанию.

Впрочем, в действительности провала у конкурентов Андрея Прытыкина не случилось. Согласно результатам выборов по округу №11 в Коминтерновском районе Воронежа, господин Прытыкин получил 4,34 тыс. голосов, кандидат от КПРФ Сергей Бережной — 2,82 тыс., а кандидат от «Справедливой России» Андрей Пономарев — 1,14 тыс.

Также господин Прытыкин признался, что не ждал какого-либо противодействия со стороны Юрия Бавыкина: «Ему нужно было показать как можно больше выигрышей от “Единой России”, чтобы получить повышение». После выборов Юрий Бавыкин стал заместителем мэра Воронежа, курирующим строительство. Господин Прытыкин подчеркнул, что чиновники вообще не могли повлиять на выборы, так как кампания проходила с большим количеством наблюдателей. «Юрий Николаевич должен был молиться, чтобы я не снялся с выборов. Потому что там выиграл бы кто-то другой!» — воскликнул глава «Русского аппетита». Он отметил, что ходатайствовал о проведении очной ставки с Юрием Бавыкиным, но следствие в этом ему отказало. Отсутствие процессуального статуса Андрей Прытыкин назвал в конце выступления «чехардой».

Источники «Ъ-Черноземье» в юридических кругах региона не считают необычным продолжительный срок проверки (около десяти месяцев), которая идет в отношении господина Прытыкина. Аналогичная участь, к примеру, ранее постигла его однопартийца, депутата гордумы Романа Жогова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как напоминают собеседники «Ъ-Черноземье», на производство оперативно-разыскных мероприятий и проверочных действий перед возбуждением в его отношении уголовного дела ушел почти год.

Сергей Толмачев