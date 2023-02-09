Следователь заплатил за экспертизу свободой

Как стало известно “Ъ”, в МВД разразился очередной коррупционный скандал. Под домашний арест отправлен заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности управления на транспорте (УТ) МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) подполковник юстиции Илья Прокопов. Он обвиняется в даче взятки в размере 500 тыс. руб. заместителю директора по экспертной работе Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадию Бочарову. За эти деньги последний согласился провести в своей организации экспертизу по уголовному делу с якобы нужным полицейскому результатом. Интересно, что сам эксперт был арестован еще в сентябре 2022 года тоже за получение взятки, но по другому делу. Пойдя на сотрудничество со следствием, отправленный Басманным райсудом под домашний арест обвиняемый Бочаров рассказал следствию о получении незаконного вознаграждения еще и от Ильи Прокопова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Виноградова, Коммерсантъ Фото: Анна Виноградова, Коммерсантъ

46-летний подполковник МВД Илья Прокопов был задержан сотрудниками управления «М» ФСБ 7 февраля в рамках возбужденного в отношении него в этот же день уголовного дела по факту дачи взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Причем решение о привлечении следователя к уголовной ответственности вынес первый заместитель председателя Следственного комитета России (СКР) Эдуард Кабурнеев.

По данным “Ъ”, о получении от полицейского денег следствию рассказал сам взяткополучатель Бочаров.

Его чекисты задержали с поличным при получении мзды якобы за «нужный вывод в экспертном заключении» еще в сентябре прошлого года, но в рамках другого дела. Замдиректора РФЦСЭ, в отношении которого возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сразу же пошел на сотрудничество со следствием. При этом он якобы рассказал и о других эпизодах получения взяток. После этого предполагаемых взяткодателей взяла в разработку ФСБ. Первым результатом оперативных мероприятий и стало задержание офицера УТ МВД по Центральному федеральному округу Прокопова.

По версии Следственного комитета России, в середине апреля 2022 года подполковник Прокопов созвонился с хорошо знакомым ему замдиректора РФЦСЭ Бочаровым и попросил о встрече. 22 апреля, говорится в деле, офицер приехал на работу к эксперту и предложил ему за 500 тыс. руб. провести в сжатые сроки экспертизу по одному из уголовных дел, находящихся в производстве следственной части УТ МВД России по ЦФО.

Впрочем, по данным источника “Ъ”, деньги Илья Прокопов предлагал вовсе не за «ускорение», а за нужный результат, о котором его и попросила одна из сторон расследования. Она же якобы и выступила спонсором этой сделки.

Передача денег, как следует из материалов дела, состоялась через три дня на парковке около здания РФЦСЭ в Большом Спасоглинищевском переулке. После этого Геннадий Бочаров передал полученные из МВД материалы своим подчиненным, а сам курировал ход исследования.

Чьи интересы и по какому именно делу лоббировал Илья Прокопов, пока неясно. Его адвокат говорить на эту тему категорически отказался.

Пока известно, что господин Прокопов, так же, как и эксперт Бочаров, сразу же признал свою вину в инкриминированном деянии и пошел на сотрудничество со следствием. Очевидно, именно поэтому оно и не стало настаивать в суде на самой строгой мере пресечения, попросив о домашнем аресте. При этом следователь дал обвиняемому такую характеристику, исходя из которой любого другого фигуранта отправили бы в СИЗО. В частности, из выступления представителя СКР следовало, что Илья Прокопов «обладает специальными навыками и познаниями в области ведения следственных действий, а также оперативно-разыскных мероприятий, значительными связями среди сотрудников правоохранительных органов, используя которые, а также свои финансовые возможности, может оказать воздействие на участников уголовного судопроизводства, в том числе их подкуп».

Впрочем, судья Басманного райсуда Наталья Дударь возражать следователю и поддержавшему его прокурору не стала, отправив подполковника Прокопова под домашний арест до 7 апреля.

Олег Рубникович