Эксперт преподал тонкости своей посадки

На два месяца заключил под домашний арест Басманный райсуд столицы заместителя директора по экспертной работе Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте РФ Геннадия Бочарова. Он был задержан при получении взятки сотрудниками ФСБ, а СКР возбудил в отношении него уголовное дело по соответствующей статье УК РФ, обратившись в суд с ходатайством об аресте чиновника. Однако самая суровая мера пресечения к нему применена не была. По некоторым данным, это может быть связано как с готовностью к сотрудничеству со следствием самого фигуранта, так и его заслугами. Он считался признанным авторитетом в своей области и нередко выступал перед следователями и адвокатами с докладами о специфике проведения различных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Замдиректора РФЦСЭ Минюста России Бочаров был задержан с поличным при получении взятки в минувшую среду сотрудниками управления «М» ФСБ, которое отвечает за антикоррупционную работу в МВД, МЧС, органах прокуратуры и структурах Минюста. На основании собранных контрразведчиками материалов ГСУ СКР возбудило уголовное дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ). От кого и за какие действия или же, наоборот, бездействие чиновник получил незаконное вознаграждение, пока не раскрывается в интересах следствия. Понятно лишь, что это связано с тем направлением, которое он курировал в центре, и речь идет о сумме от 150 тыс. до 1 млн руб., иначе бы квалификация, согласно закону, была бы уже другой. Кстати, согласно открытым данным, официальная среднемесячная заработная плата господина Бочарова по итогам прошлого года составляла немногим больше 268 тыс. руб.

По неподтвержденным данным, сразу после задержания фигурант очередного коррупционного скандала выразил готовность давать показания и сотрудничать со следствием. Замдиректора РФЦСЭ проверяется также на причастность к другим преступлениям, связанным с его служебной деятельностью, и не исключено возбуждение еще одного уголовного дела, но уже в связи с превышением должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Впрочем, в Басманный райсуд поступило ходатайство следователей об избрании меры пресечения именно в рамках расследования о крупной взятке, за которую УК РФ предусматривает штраф вплоть до 90-кратного сумме незаконного вознаграждения или же от 7 до 12 лет лишения свободы.

Представители следствия настаивали на необходимости строгой изоляции чиновника и отправке его в СИЗО, однако суд после длившегося несколько часов заседания решил ограничиться домашним арестом, срок которого пока установлен до 14 ноября. Связаться с адвокатом, чтобы прояснить окончательную позицию Геннадия Бочарова, “Ъ” не удалось.

Между тем нельзя исключать, что на решение суда, хотя бы отчасти, повлияли личностные данные замдиректора РФЦСЭ — это федеральное бюджетное учреждение является одним из крупнейших и авторитетных экспертных ведомств страны. И сам господин Бочаров считается по-настоящему медийной фигурой, пусть даже и в довольно специфической сфере. Экспертные исследования различного рода являются камнем преткновения сторон как в уголовных, так и гражданских и арбитражных делах, в которых во время слушаний сломано немало копий. Экспертизы всегда считаются одними из ключевых доказательств, зачастую ложащихся в основу судебных решений. И именно замдиректора РФЦСЭ регулярно публично выступал, рассказывая о том, как должны проводиться исследования, об отношениях между экспертами и сторонами в судебном процессе, особенностях некоторых исследований, например в фалеристике, изучающей награды, автотехнических и т. д. Причем все эти особенности Геннадий Бочаров разъяснял как в академии СКР, так и на семинарах с молодыми адвокатами. Помимо участия в многочисленных подобных мероприятиях он также стал автором ряда специализированных работ и статей опять же по теме экспертной деятельности.

Сергей Сергеев