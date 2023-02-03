Петербург признали лучшим музейным городом России

Санкт-Петербург признан самым лучшим городом с музеями в России, в рейтинге музейного туризма от сервиса Tvil.ru он занял первое место, обогнав Москву. За город проголосовало 68% респондентов.

Как отметил глава городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, комментируя рейтинг, только Эрмитаж с начала 2023 года посетили 90 тыс. человек, Русский музей — 40 тыс., Петропавловскую крепость — 37 тыс.

В 2022 году, по данным «Турбарометра СанктПетербурга», всего Петербург в целях культурно-познавательного туризма посетило 4 млн человек, что на 1 млн больше, чем годом ранее. При этом 87% из них рекомендуют посещение города друзьям и близким.

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