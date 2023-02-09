Траур объявлен в Новосибирской области

В Новосибирской области объявлен траур 10 февраля. «Обрушение части дома на улице Линейной, 39 в результате взрыва газа – большая трагедия, потрясшая всех новосибирцев. Происшествие обернулось человеческими жертвами. Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого», - сказал губернатор Андрей Травников.

Он также отметил, что причины случившегося вскоре будут установлены, а виновники понесут наказание.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске произошел сегодня утром. В результате происшествия погибли восемь человек, включая двухлетнего ребенка. Еще , семеро остаются в больницах Новосибирска, двоих ранее обратившихся врачи выписали на амбулаторное лечение.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело об оказании некачественных услуг. В рамках расследования задержаны двое жителей Омской области, проводивших ремонт газовых плит в доме, где произошла трагедия.

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Анна Егорова