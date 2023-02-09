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обновлено 06:19

Подъезд обрушился в одном из домов в Новосибирске

В Новосибирске обрушился подъезд пятиэтажного жилого дома. Известно, что есть погибшие и пострадавшие. По данным губернатора Новосибирской области Андрея Травникова причиной стал хлопок бытового газа.

«Произошло обрушение третьего подъезда четырехподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф», – написал господин Травников в своем Telegram-канале.

Экстренные службы сообщают о двух погибших и четырех пострадавших в результате происшествия. «Из 34 больницы скорой помощи поступила информация о еще одном погибшем человеке. Отравление угарным газом», - сказал губернатор.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о взрыве бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск). «В результате произошло обрушение среднего подъезда пятиэтажного жилого дома. В настоящее время происходит тушение горящих квартир, разбор завалов и проверка рядом расположенных квартир», – говорится в сообщении МЧС.

В МЧС РФ уточнили, что площадь пожара составляет 300 кв м. Из дома эвакуированы 50 человек. Уточняется информация о пострадавших. В составе бригад спасателей - кинологические расчеты, которые будут задействованы в поиске пострадавших.

На месте происшествия работают бригады центра медицины катастроф, скорой помощи, негосударственных медслужб. По данным минздрава региона, больницы готовы к приему пострадавших. В школе №85 развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома.

Дарья Решетникова, Анна Егорова

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