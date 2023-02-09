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Коммерсантъ FM
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Церковь Англии разрешила благословлять однополые союзы

Синод Церкви Англии, материнской церкви мирового англиканского сообщества, проголосовал в поддержку предложения благословлять однополые союзы, заключенные в соответствии с законодательством страны. За это предложение после двух дней обсуждения проголосовало большинство участников — 36 из 42 епископов, 111 из 199 священнослужителей и 103 из 200 мирян.

Синод, кроме того, проголосовал за «сожаление и покаяние» церкви по поводу того, что она раньше не смогла поддержать представителей ЛГБТ-сообщества, и за те проблемы, которые они испытывали и продолжают испытывать в церкви.

Решение Синода не было неожиданным. В середине января совет епископов, отказав в полном церковном признании однополых браков и отказав однополым парам в праве венчания в церкви, предложил именно вариант церковного благословения для пар, уже вступивших в светский брак, при условии согласия настоятеля конкретного храма. Таким образом, нынешнее голосование лишь формализация и окончательное утверждение решения, принятого епископами Церкви Англии.

Андрей Келекеев

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