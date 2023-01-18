Церковь Англии представила компромисс по однополым бракам

Сегодня, 18 января, Церковь Англии, государственная церковь в Англии и материнская для всего Англиканского сообщества представила то, что сама она назвала «историческими планами» по итогам пятилетних консультаций «Жизнь в Любви и Вере». Планы эти будут обсуждены Синодом церкви, заседание которого пройдет в феврале.

Епископы решили, что церковь не должна менять своего канонического учения о таинстве брака как о союзе мужчины и женщины. Зато епископами был предложен компромиссный вариант. Однополые пары, вступившие в брак в соответствии с законами страны (такие браки легализованы в Англии и Уэльсе в 2013 году), могут обратиться (и получить) церковное благословение. В свою очередь, священникам позволено заранее и безо всяких для себя последствий заявить об отказе давать благословение таким бракам, если они противоречат его или ее принципам.

Предложения епископов, скорее всего, вызовут резкую критику сторонников перемен как внутри церкви, так и за ее пределами. Тем не менее оно может считаться едва ли не единственным возможным компромиссом. Священниками в Церкви Англии могут служить и женщины, и представители сексуальных меньшинств (если они не нарушают определенных правил). Тем не менее ее положение материнской церкви всего Англиканского сообщества ограничивает ее возможность маневра.

Англиканское сообщество — объединение национальных церквей (провинций), находящихся в полном каноническом единстве с Церковью Англии. Всего в мире 38 провинций Англиканского сообщества. Некоторые из них разрешают и поддерживают однополые браки, в частности Епископальная церковь США и Церковь Шотландии. Однако наиболее динамично развивающиеся провинции представляют куда более консервативные страны мира, особенно в Латинской Америке и Африке. Изменение правил в отношении однополых браков могло бы вынудить эти провинции покинуть сообщество.

Кирилл Пряничкин