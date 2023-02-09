Двое жителей Омской области задержаны по делу о взрыве в жилом доме в Новосибирске

В рамках расследования дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске задержаны двое жителей Омска, сообщает СУ СКР по региону. Это 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. Как считает следствие, подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО «Межрегионгаз Сервис», выполняли работы по обслуживанию газовых плит нескольких квартирах в доме по ул. Линейной.

Утром 9 февраля в доме произошел взрыв газа из-за утечки из газоиспользующего оборудования. В результате частично обрушились два подъезда, разрушены около 30 квартир. По предварительным данным погибли семь человек. В минздраве региона сообщили, что семь человек находятся в больницах.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Анна Егорова