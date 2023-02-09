Следственный комитет возбудил дело из-за взрыва газа в Новосибирске

По факту взрыва газа в жилом доме в Новосибирске возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов Фото: Влад Некрасов

По данным ведомства, частично обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома. На данный момент известно о двух погибших. Количество пострадавших уточняется. Как рассказал «Ъ-Сибирь» один из участников спасательной операции, из под обломков было спасено семь человек.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и прокуратура области. Правоохранители устанавливают причины произошедшего и допрашивают свидетелей, назначаются криминалистические и судебные экспертизы. Сотрудники полиции оказывают содействие в эвакуации граждан. На место происшествия прибыл начальник ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенант полиции Андрей Кульков.

Сообщение о взрыве бытового газа в доме на улице Линейная в МЧС региона поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск). Площадь пожара составила 300 кв м. Из дома эвакуированы 50 человек. К месту обрушения была направлена аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России. В составе спасателей кинологические расчеты. Они будут задействованы для поиска пострадавших.

Развернут штаб по спасению людей. В МЧС уточнили, что к месту происшествия следует тяжелая техника для разбора завалов. Кинологические расчеты спасательного центра приступили к поиску пострадавших на месте обрушения жилого дома. Дом обесточен, газ отключен.

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Лолита Белова, Анна Егорова