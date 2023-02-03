Законопроект об отмене прямых выборов мэра Новосибирска внесен в областной парламент

Группа из 10 депутатов новосибирского законодательного собрания внесла в региональный парламент законопроект об отмене прямых выборов мэров Новосибирск и наукограда Кольцово. Его официальное название – «О внесении изменений в ст. 2 закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области».

Законопроект внесен 2 февраля. Под ним стоят подписи депутатов-единороссов Андрея Панферова, Игоря Гришунина, Ирины Диденко, Александра Калиниченко и Игоря Умербаева, а также представителей фракции ЛДПР Наталии Красовской и Александра Щербака, единственного депутата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Андрея Пака, независимых депутатов Константина Антонова и Ильи Полякова.

«Результаты избирательных компаний по выборам глав указанных муниципалитетов (Новосибирск и Кольцово.– «Ъ») за период с 2009 года по 2020 год показывают устойчивое снижение электоральной активности (по г. Новосибирску почти в 2,5 раза, по р. п . Кольцово – почти в 2 раза), что на фоне значительных расходов бюджетных средств на организацию и проведение выборов позволяет говорить о недостаточной эффективности, установленной для данных городских округов модели формирования главы муниципалитета»,– говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», инициатором обсуждения вопроса об отмене прямых выборов выступила областная Общественная палата. 31 января в заксобрании прошло депутатское совещание по этому вопросу.

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Валерий Лавский