В Ярославле объявлен первый в году аукцион по ремонту дорог

В Ярославле начали поиск подрядчика для проведения капитального ремонта улиц Калинина и Пригородная. Аукцион объявлен на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скрин камеры Ярнет Фото: Скрин камеры Ярнет

Две улицы будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это первый аукцион по дорожным ремонтам, объявленный в областном центре в 2023 году. Согласно документации аукциона, начальная цена муниципального контракта составляет 125,21 млн руб.

Ремонт ждет участок улицы Калинина от перекрестка с Ньютона до Пригородной, а также саму улицу Пригородная. Работы должны начаться 1 апреля, а завершиться к концу августа 2023 года. Сам ремонт включает переустройство дорожных коммуникаций, установку новых горловин колодцев, замену трех светофорных комплексов, укладку нового асфальтобетона.

Андрей Иванов