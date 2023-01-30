Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле объявлен первый в году аукцион по ремонту дорог

В Ярославле начали поиск подрядчика для проведения капитального ремонта улиц Калинина и Пригородная. Аукцион объявлен на портале государственных закупок.

Фото: Скрин камеры Ярнет

Фото: Скрин камеры Ярнет

Две улицы будут ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это первый аукцион по дорожным ремонтам, объявленный в областном центре в 2023 году. Согласно документации аукциона, начальная цена муниципального контракта составляет 125,21 млн руб.

Ремонт ждет участок улицы Калинина от перекрестка с Ньютона до Пригородной, а также саму улицу Пригородная. Работы должны начаться 1 апреля, а завершиться к концу августа 2023 года. Сам ремонт включает переустройство дорожных коммуникаций, установку новых горловин колодцев, замену трех светофорных комплексов, укладку нового асфальтобетона.

Андрей Иванов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...