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Коммерсантъ FM
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Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 14 тыс. человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил последние данные о погибших и пострадавших от землетрясений. Число погибших составило 14 014 человек, ранены 63 794. Таким образом, вместе с жертвами в Сирии число погибших достигло 17 тыс. человек. Землетрясение разрушило 6 444 зданий.

«На данный момент число погибших достигло 14 014, ранения получили 63 794 человека. Разрушено 6 444 здания»,— сказал господин Эрдоган, выступая на брифинге в Газиантепе, городе, пострадавшем от землетрясения (трансляцию вел турецкий канал ТRТ).

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало крупнейшим в Турции с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В ликвидации последствий землетрясения в Турции участвуют спасатели из 11 стран, в том числе 100 сотрудников МЧС России.

Анастасия Ларина

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из разрушенной квартиры в Хатае

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из разрушенной квартиры в Хатае

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

В Кахраманмараше установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Фото: Reuters / Umit Bektas

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из разрушенной квартиры в Хатае

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Фото: Reuters

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Фото: Reuters / Umit Bektas

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