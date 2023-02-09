Число погибших в Турции в результате землетрясений превысило 14 тыс. человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил последние данные о погибших и пострадавших от землетрясений. Число погибших составило 14 014 человек, ранены 63 794. Таким образом, вместе с жертвами в Сирии число погибших достигло 17 тыс. человек. Землетрясение разрушило 6 444 зданий.

«На данный момент число погибших достигло 14 014, ранения получили 63 794 человека. Разрушено 6 444 здания»,— сказал господин Эрдоган, выступая на брифинге в Газиантепе, городе, пострадавшем от землетрясения (трансляцию вел турецкий канал ТRТ).

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало крупнейшим в Турции с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7. В ликвидации последствий землетрясения в Турции участвуют спасатели из 11 стран, в том числе 100 сотрудников МЧС России.

Анастасия Ларина