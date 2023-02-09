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Ростовский отель Arka выставлен на продажу за 1,35 млрд рублей

Ресторанно-гостиничный комплекс Арка в центре Ростова-на-Дону выставлен на продажу. Соответствующее объявление размещено на портале Авито. Собственник намерен выручить от продажи 1,35 млрд руб.

Фото: GINZA PROJECT

Фото: GINZA PROJECT

По данным владельцев, площадь комплекса составляет 5,1 тыс. кв. м. Здесь располагается четырехзвездочный отель на 70 номеров, парковка для автомобилей на 60 мест, два ресторана и три зала для конференций. Окупаемость отеля составляет 10 лет.

Как писал ранее «Ъ-Юг», строительство комплекса Arka Hotel велось три года, сумма инвестиций составила 1 млрд руб. Объект был открыт в сентябре 2019 года. Инвесторами выступил ростовский холдинг «КМ-Союз», управление осуществляла московская компания Ginza Project.

Анастасия Назарова

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