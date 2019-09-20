Ginza Project и «КМ-Союз» накормят и уложат

В центре Ростова до конца сентября откроется отель на 70 номеров с двумя ресторанами и конференц-залами. Строительство комплекса Arka Hotel велось три года, сумма инвестиций составила 1 млрд руб. Владелец и инвестор Arka Hotel — ростовский холдинг «КМ-Союз», а управлять им будет компания Ginza Project. Бизнесмены рассчитывают, что комплекс привлечет не только туристов в отель, но и местных жителей в зону общепита. Эксперт говорит, что в России пока нет примеров успешного ресторанного бизнеса при отеле.



Холдинг Ginza Project до конца сентября откроет в Ростове-на-Дону на Большой Садовой улице комплекс Arka Hotel. В новом девятиэтажном здании расположены бутик-отель, два ресторана, пространства для конференций и мероприятий. Это первый гостиничный проект под брендом Ginza Project, ранее холдинг занимался в основном ресторанами. Зданием, в котором расположен Arka Hotel by Ginza Project, владеет ростовский холдинг «КМ-Союз». Компания также является инвестором проекта. В свою очередь, Ginza Project управляет этим бизнесом, имея долю в прибыли.

Площадь комплекса — 4,7 тыс. кв. м, в бутик-отеле 70 номеров. Также в Arka расположен ресторан кавказской кухни Lilo, панорамный ресторан азиатской кухни Ten June, универсальный конференц-зал на 150 мест и зал для мероприятий с профессиональным кулинарным оборудованием. Как рассказал генеральный директор и партнер Ginza Project Максим Ползиков, на строительство и обустройство комплекса Arka потратили около 1 млрд руб. «Разрабатывая концепцию, наша команда исходила из того, что современный отель — уже давно не просто комфортные номера, а полноценное место притяжения для жителей и гостей города»,— отметил он. Комплексу предстоит пройти квалификационную комиссию после старта продаж, однако, как отмечают в Ginza Project, по формальным параметрам отелю, скорее всего, присвоят четыре звезды.

Генеральный директор холдинга «КМ-Союз» Евгений Каракушьян сообщил, что примерный срок окупаемости проекта составит десять лет. «Ради того чтобы создать действительно качественный объект, мы пошли на изменение проекта, его удорожание. Следовательно, срок окупаемости стал больше»,— пояснил господин Каракушьян. По его словам, Arka Hotel — первый проект такого уровня, построенный с нуля в центре Ростова.

Ginza Project — мультибрендовый холдинг, основанный в 2003 году Дмитрием Сергеевым и Вадимом Лапиным. Первым проектом холдинга стал небольшой ресторан в Санкт-Петербурге. Сейчас Ginza Project управляет более чем 150 проектами в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Томске, Сочи, Баку, Нью-Йорке и Лондоне, среди которых рестораны, гастрономические общественные пространства и апартаменты.

Как рассказала председатель правления Ассоциации профессионалов Индустрии гостеприимства Елена Папиж, сейчас в Ростове рынок отелей перенасыщен из-за активного строительства к ЧМ-2018. «Однако у Arka Hotel в связи с этим не должно быть проблем, по крайней мере в первое время. Ginza Project славится ресторанами, и то, что они откроют ресторан кавказской кухни, будет интересно не только туристам, но и местной публике»,— отметила она.

Основатель сети ресторанов «Правый берег» Аджай Сингх отмечает, что у Ginza Project, несмотря на их авторитет, могут возникнуть трудности с привлечением посетителей в заведения. «За границей так сложилось, что лучшие рестораны — те, что расположены внутри отелей. В России пока нет успешных примеров. Даже если это ресторан со знаменитым шеф-поваром, туда не идут — у нас просто не принято есть в гостиницах. У россиян сложилось впечатление, что ресторан в отеле — это вторично по отношению к номерам и поэтому там не так вкусно, как в отдельном заведении, и к тому же дорого. Ginza Project придется бороться с этим стереотипом»,— отметил он. Также, по словам господина Сингха, проблемой для отеля и ресторанов могут стать отсутствие парковки и снизившийся в последнее время пешеходный трафик на Садовой. Кроме того, азиатскому ресторану предстоит решать проблему ценообразования: себестоимость продуктов в заведении такой кухни высокая.

Кристина Федичкина