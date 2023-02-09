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Коммерсантъ FM
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Рамзан Кадыров обвинил генерала Соболева в «готовности проиграть войну»

Заявление члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева о недопустимости третьей мировой войны свидетельствует о его «готовности проиграть войну», считает глава Чечни Рамзан Кадыров. 7 февраля господин Соболев в комментарии для НСН усомнился, что Россия «пойдет против Польши», поскольку она входит в североатлантический альянс, а значит тогда «все НАТО будет воевать с Россией.

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Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Михаил Суслов  /  купить фото

Виктор Соболев

Виктор Соболев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

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Рамзан Кадыров

Фото: Коммерсантъ / Михаил Суслов  /  купить фото

Виктор Соболев

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров рассказал, что «натыкается на некоторые офицерские комментарии» к его ранним заявлениям, которые, по мнению господина Кадырова, можно сравнить с позой страуса. Ранее глава Чечни заявил, что после завершения российской военной операции на Украине у него есть желание «денацифицировать» и «демилитаризировать» Польшу.

«Я не понимаю: мы должны бояться Третьей мировой или должны защищать интересы российского народа? Или кто с мечом к нам придет, тот с мечом спокойненько уйдет? Если кто-то еще, кроме Соболева, в своих мыслях заранее готовится проиграть войну, то пусть прямо сейчас заранее сдается полякам, а не ведет проевропейские разговоры, подрывая авторитет российской армии и всего государства»,— написал глава Чечни.

Позднее, комментируя слова Рамзана Кадырова, Виктор Соболев сообщил, что «полякам сдаваться никто не собирается». Однако, по словам господина Соболева, российские вооруженные силы «должны быть готовы к любой войне, включая блок НАТО». Он повторил, что считает недопустимым применение ядерного оружия, поскольку это приведет к «глобальной катастрофе не только для наших врагов, но и для нашей страны».

Рамзан Кадыров и Виктор Соболев не в первый раз не сходятся во мнениях . Ранее они рассуждали о ношении военнослужащими РФ бород. Глава Чечни назвал требования от солдат бриться провокацией против мусульман. господин Соболев настаивал, что ношение бороды никто не запрещает, но военнослужащие должны выглядеть опрятно.

Милена Костерева

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