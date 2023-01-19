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Коммерсантъ FM
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Депутат Соболев уточнил слова о запрете военнослужащим носить бороду после критики Кадырова

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев уточнил свои слова о запрете военнослужащим носить бороду. По словам господина Соболева, он выступает против неопрятности военных, а не против ношения бороды. Ранее позицию депутата раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Виктор Соболев

Виктор Соболев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Виктор Соболев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Я был на смотре готовности полка, сформированного в Чеченской Республике, перед отправкой в зону СВО. Был там и глава республики. Выглядели они (солдаты.— "Ъ"), можно сказать, великолепно, они прекрасно экипированы, все в одинаковой форме, со знаками различия. Все были с бородами, и никто не был против, в том числе и я. Требовать от них сбрить бороды — это было бы глупостью»,— сказал он (цитата по РБК).

При этом Виктор Соболев обратил внимание, что, если военнослужащие решили носить бороды, они «должны быть в нормальном виде, независимо от того, на войне они или нет». Он уточнил, что выступает не «против бород», а против неопрятности солдат. «Если (военные.— "Ъ") носят бороду по религиозным соображениям, то это не то что допустимо (это необходимо.— "Ъ"), потому что это как-то их сплачивает»,— добавил он.

17 января в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о предъявляемых к военнослужащим требованиям отказаться от использования мобильных телефонов и сбривать бороды. Комментируя эти сообщения, Виктор Соболев сказал, что бритье для солдат — «элементарное требование воинской дисциплины».

Против требования о сбривании бороды выступил Рамзан Кадыров. Он назвал это требование провокацией, направленной против мусульман. По словам господина Кадырова, 99,9% военных из Чечни, которые участвуют в боевых действиях на Украине, носят бороды в соответствии с исламскими правилами.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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