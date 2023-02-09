Доллар превысил 73 руб., евро — 78 руб. впервые с апреля

Доллар и евро торгуются на Мосбирже на уровне выше 73 руб. и 78 руб. соответственно. Американская и европейская валюта в последний раз достигали таких значений 25 и 27 апреля.

К 7:59 курс доллара поднялся до 73,04 (+74 коп.). Стоимость евро выросла до 78,35 руб. (+96 коп.). Юань подорожал на 10 коп., до 10,77 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Курс евро превысил 77 руб. впервые с 25 апреля накануне, 8 февраля. Ослабление рубля происходит на фоне снижения объемов продаж валютной выручки на российском рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Об ослаблении рубля — в материале «Ъ» «Выручка не пришла к рублю».

Леонид Уварчев