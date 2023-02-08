Курс евро на Мосбирже поднялся выше 77 рублей

Курс евро на Мосбирже превысил 77,5 руб./€ впервые с 25 апреля 2022 года. По данным на 18:27 мск, курс евро продемонстрировал рост на 1,28% и составил 77,34 руб./€.

Доллар прибавил 1,39% в ходе торгов. Валюта торговалась по курсу 72,14 руб./$. Курс юаня также вырос до 10,63 руб./юань (+1,65%).

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В начале февраля биржевой курс доллара после месячного перерыва превысил уровень 71 руб./$. на фоне снижения объемов продаж валютной выручки на российском рынке из-за введения ограничительных мер в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России введено с 5 декабря. В этот же день вступил в силу потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля также вступило в силу ограничение стоимости нефтепродуктов из России на уровне $100 и $45 за баррель — для продукции, которая торгуется с премией и дисконтом к нефти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Выручка не пришла к рублю».