Лучше Байдена не нашлось

Несмотря на все скандалы вокруг Джо Байдена, в том числе в связи с обнаружением у него секретных документов, Демократическая партия США, похоже, решила остановиться на его кандидатуре в качестве своего кандидата на президентских выборах в 2024 году. Такой вывод можно сделать по итогам поездки президента в Филадельфию. Руководство партии считает, что господин Байден способен одолеть вероятного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и отработать еще один срок. Однако есть и те, кто по-прежнему уверен, что участие Джо Байдена в выборах-2024 весьма рискованно, особенно если конкуренцию ему составит более молодой губернатор Флориды Рон Десантис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Джо Байден на митинге в Филадельфии

Фото: Elizabeth Frantz , Reuters Президент Джо Байден на митинге в Филадельфии

Фото: Elizabeth Frantz , Reuters

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис в пятницу вечером в Филадельфии на встрече с однопартийцами немного приоткрыли завесу, касающуюся их ожидаемой кампании по переизбранию в 2024 году. В самом их совместном участии в мероприятии (что большая редкость) американские СМИ увидели намек на то, что эта пара готовится вместе вступить в предвыборную кампанию, и прелюдию к формальному объявлению Джо Байдена о его участии в президентских выборах, которое ожидается в марте или апреле.

Совместное появление Джо Байдена и Камалы Харрис на встрече однопартийцев издание Politico называет «плавным запуском» избирательной кампании.

В своей речи к соратникам (ее текст был распространен пресс-службой Белого дома) Джо Байден задал вопрос: «Вы со мной?» На что в ответ услышал одобрительные возгласы.

Politico не считает, что объявление господином Байденом о своем участии в президентской кампании на 100% неизбежно, но вероятность такого развития событий после Филадельфии видится чрезвычайно высокой. Источник издания в Демократической партии сообщил, что подобрано уже несколько функционеров для руководства кампанией Джо Байдена в ряде штатов США.

Камала Харрис отметила в своем выступлении, что ей с президентом есть чем гордиться. Они ставят себе в заслугу то, что в январе в США создано почти 500 тыс. новых рабочих мест, и это превысило самые смелые прогнозы аналитиков. Госпожа Харрис записала на счет администрации США также преодоление последствий COVID-19 и снижение стоимости лекарств.

Со своей стороны, Джо Байден отметил и другие свои победы: рост инвестиций в борьбе с изменением климата, назначение первой чернокожей женщины в Верховный суд. Он поделился также планами на будущее.

Президент США планирует ограничить право на владение оружием, утвердить право на аборт на федеральном уровне, упростить доступ избирателей к выборам.

В целом же господин Байден уверен, что благодаря его усилиям «Америка вернулась и мы снова лидируем в мире».

Не обошлось и без нападок на политических оппонентов. «Это не Республиканская партия ваших отцов,— заявил Джо Байден.— Это не консерваторы. Это деструктивные люди. Они намерены уничтожить достигнутый нами прогресс». Примерно в том же духе высказалась и Камала Харрис, напомнив, что на прошлых выборах демократы «победили большую ложь и экстремизм», но «экстремисты» продолжают угрожать американскому обществу.

Политтехнолог Марк Лонгабо, работавший старшим советником у сенатора Берни Сандерса, когда тот боролся за президентскую номинацию от Демократической партии, в беседе с Politico заявил, что демократы пытаются придерживаться прежней тактики, сработавшей на выборах-2022. Он не исключил, что у советников Джо Байдена «есть определенное число исследований, которое показывает, что это (выставление республиканцев экстремистами.— “Ъ”) продолжает быть сильным посланием».

В ходе выступления Джо Байдена в Филадельфии, по замечанию Politico, стало понятно, что Демократическая партия уже не так разобщена, а превращается в единый фронт, все больше сплачиваясь вокруг президента.

Через единство демократы стремятся добиться преимущества над Республиканской партией, терзаемой внутренними противоречиями, которые усугубляются наличием многих кандидатов, желающих бороться за номинацию от партии на президентские выборы.

Газета The New York Times (NYT) замечает, что, после того как демократы выступили на промежуточных выборах выше всех ожиданий, а позиции экс-президента и возможного кандидата на выборах-2024 Дональда Трампа ослабли, споры о возможности выдвижения Джо Байдена на второй срок утихли. Да и мало кто из серьезных кандидатов от демократов готов составить ему конкуренцию.

Правда, многих все же беспокоит преклонный возраст господина Байдена.

Поэтому в Демократической партии называют благоприятным сценарий, если номинацию от республиканцев выиграет Дональд Трамп, который всего на четыре года моложе нынешнего президента. А вот соперничество с губернатором Роном Десантисом из Флориды станет для Джо Байдена более сложной задачей. Такой сценарий «все ставит с ног на голову, и возможности судить, как эта (гонка.— “Ъ”) будет выглядеть в дальнейшем», не представляется возможным, заявил NYT председатель Демократического комитета штата Нью-Йорк Джей Джейкобс.

Кроме того, исход выборов больше зависит от рядовых избирателей, чем от партийных функционеров: согласно ряду последних опросов, большинство американцев не хотят, чтобы Джо Байден шел на второй срок. «Большинство в партии и избирателей Байдена голосовали не за Байдена, а против Трампа, многие из них могут не появиться на выборах из-за политики Байдена, не выполненных им обещаний и других серьезных проблем»,— заявил изданию выборщик партии от Мичигана Лиано Шарон, проголосовавший за Джо Байдена в 2020 году.

Так или иначе, с Дональдом Трампом или без него, демократы не ожидают, что борьба за место в Овальном кабинете Белого дома станет легкой прогулкой. Это будет ожесточенная схватка, отмечают американские эксперты. Именно поэтому Джо Байден и Камала Харрис появились в пятницу еще на одном мероприятии — по сбору средств для Демократической партии.

Как отмечает Reuters, поездка в Филадельфию для Джо Байдена была необходима и для того, чтобы заручиться поддержкой спонсоров. По данным источников агентства, ожидается, что в марте темпы и объемы сбора средств на кампанию Джо Байдена значительно увеличатся. Ожидается, что эта кампания «станет самой дорогой президентской кампанией в истории».

Екатерина Мур, Вашингтон