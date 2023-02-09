Зеленский и Шольц прибыли в Париж для встречи с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в парижский аэропорт Орли на самолете британского правительства. В Париж также прибыл канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщило AFP.

Как пишет AFP, Владимир Зеленский и Олаф Шольц проведут встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном поздно вечером 8 февраля в Елисейском дворце.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретился с королем Великобритании Карлом III и выступил перед членами парламента. В тот же день господин Зеленский анонсировал встречу с Эмманюэлем Макроном. 9 февраля Владимир Зеленский также прибудет в Брюссель для участия в двухдневном саммите ЕС.

Олеся Павленко