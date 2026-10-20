Прощание с телеведущим Михаилом Пономаревым пройдет в узком кругу
Церемония прощания с телеведущим Михаилом Пономаревым пройдет в Москве 23 октября. Об этом «Ъ» сообщила его дочь Мария Пономарева.
Прощание пройдет с 12:00 до 13:00 в «Ритуале», расположенном по адресу: Савеловский проезд, дом 10, строение 4. Дочь господина Пономарева уточнила, что церемония планируется для узкого круга приглашенных — родственников, друзей и коллег.
Михаил Пономарев вел программы «Вести» на РТР (в 1991 — 1999 годах) и «Новости» на ТВ-6 (с 1999 по 2001 год). Позднее возглавил информационную службу телеканала «ТВ Центр». О смерти тележурналиста в возрасте 57 лет стало известно накануне.