Прощание с телеведущим Михаилом Пономаревым пройдет в узком кругу

Прощание пройдет с 12:00 до 13:00 в «Ритуале», расположенном по адресу: Савеловский проезд, дом 10, строение 4. Дочь господина Пономарева уточнила, что церемония планируется для узкого круга приглашенных — родственников, друзей и коллег.