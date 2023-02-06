Глава Евросовета пригласил Зеленского на саммит ЕС

Председатель Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС, запланированный на 9–10 февраля в Брюсселе. Об этом в Twitter сообщил представитель господина Мишеля Баренд Лейтс. Сегодня, 6 февраля, издание Belga со ссылкой на источник сообщило, что господин Зеленский прибудет в Брюссель 9 февраля. Если это произойдет, то это будет вторая зарубежная поездка президента Украины с начала военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарль Мишель (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Reuters Шарль Мишель (слева) и Владимир Зеленский

Фото: Reuters

Господин Лейтс по соображениям безопасности дополнительной информации не предоставил.

3 февраля Владимира Зеленского спросили, поедет ли он в Брюссель, чтобы выступить перед лидерами ЕС. Вопрос прозвучал во время совместной с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Киеве. Тогда господин Зеленский ответил, что существует «значительный риск» (цитата по CNN).

Президент Украины регулярно участвует в международных саммитах по видеосвязи, в декабре 2022 года он впервые с конца февраля выехал за границу, посетив США.

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Мария Федотова