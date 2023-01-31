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Коммерсантъ FM
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Отстрочка от Индии

На рынок РФ может выйти новый экспортер одежды

Новыми претендентами на российский одежный рынок, лишившийся международных брендов, могут стать компании из Индии. Так, первые шаги по работе в России сделал производитель и экспортер одежды Northern India Trends. Однако эксперты сомневаются, что компания быстро развернет точки продаж. Хотя в советское время текстиль из Индии был популярен в бывшем СССР, сейчас бренды из этой страны, по мнению экспертов и участников отрасли, «не выдерживают требований рынка». Альтернативным направлением бизнеса в РФ для индийских компаний может стать поиск заказов на изготовление одежды от отечественных марок.

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

Производитель и экспортер женской и детской одежды из Индии Northern India Trends (NITC) готовится выйти на российский рынок и начинает формировать офис в Москве. Это следует из опубликованной на портале Headhunter вакансии представителя индийской компании в России. В Northern India Trends не ответили на запрос “Ъ” к вечеру понедельника.

NITC считается в Индии крупным производителем и экспортером одежды, говорит руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Своей розничной сети у компании нет, она предоставляет производственные мощности для пошива коллекций для западных брендов Maje, Monoprix, Urban Outfitters и разрабатывает собственные коллекции в сотрудничестве с европейскими дизайнерами, говорится на сайте NITC. Поэтому вряд ли компания сразу же начнет развивать свои точки продаж в России, считает госпожа Антонова.

Скорее всего, компания займется продажей небрендовой одежды, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По мнению главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, открытие NITC офиса в Москве может быть связано с планами «отшивать на своих фабриках коллекции российских брендов».

После ухода из РФ международных одежных ритейлеров из-за военной операции на Украине индийские бренды стали проявлять интерес к российскому рынку.

The Economic Times еще в апреле 2022 года сообщала о возможном открытии магазинов в России индийского продавца товаров для дома Maspar, одежной сети Killer Jeans. Переговоры с ритейлерами из Индии ведет и Crocus Group, отмечает Марина Малахатько.

Доля брендов этой страны, заявлявших о планах выхода в РФ, составила 4% от общего числа анонсов, оценивает Nikoliers. Но сегодня ни одна из индийских сетей так и не вышла на российский рынок, уточняет госпожа Малахатько.

По словам исполнительного директора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджая Сахая, проблемы выхода на рынок России в целом для всего бизнеса из Индии возникли из-за проблем с логистикой. «Но сейчас рассматриваются альтернативные маршруты доставки через Турцию»,— говорит он, добавляя, что это позволит увеличить товарооборот между странами уже в этом году. В FIEO прогнозируют, что в 2023 году Индия может увеличить экспорт в РФ примерно на $5 млрд.

До геополитического кризиса эта страна практически не экспортировала в Россию одежду и индийские ритейлеры не были представлены в РФ. В последние годы, по данным Министерства статистки страны, из Индии в РФ из всех потребительских товаров больше всего отправлялось чая, кофе и специй (на $102 млн в 2021 году), а также фармацевтической продукции (на $417 млн).

Однако в 1970-х годах одежда и аксессуары из этой страны были представлены во многих крупных городах бывшего Советского Союза в магазинах «Ганга», которых только в Москве было два — в Гольяново и на Смоленской площади. Как и в советские времена, теперь Индия, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, заинтересована в экспорте на российский рынок товаров повседневного спроса.

В то же время Марина Малахатько скептически оценивает перспективы развития индийских фешен-брендов в России. Зачастую ритейлеры из этой страны для производства одежды используют не самое высококачественное сырье, а дизайн не всегда соответствует трендам времени, поясняет эксперт. Ольга Антонова считает, что российский рынок для ритейлеров и производителей одежды и аксессуаров остается рынком возможностей на фоне ухода других игроков. По оценке NF Group, в 2022 году российский рынок пополнили 11 международных брендов, что на 27% меньше, чем годом ранее. По итогам 2023 года, прогнозируют консультанты, это число особо не увеличится.

Алина Савицкая, Халиль Аминов

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