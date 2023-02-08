«Минудобрения» провели спецоперацию

Арбитражный суд опубликовал полную часть решения по иску более чем на 30 млрд руб. от градообразующего предприятия воронежской Россоши АО «Минудобрения» (его мажоритарными акционерами ранее СМИ называли структуры Аркадия Ротенберга). Химзавод добился досрочного взыскания с офшорной компании украинского миллиардера Дмитрия Фирташа накопившихся с 2011 года долгов, ссылаясь на риски уничтожения активов ответчика во время спецоперации. Структуры господина Фирташа признали требования, хотя выплатить их не могут. Эксперты считают, что так стороны «просуживают» свои предварительные договоренности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россошанские «Минудобрения» который год ожидают от кипрского контрагента более 30 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Россошанские «Минудобрения» который год ожидают от кипрского контрагента более 30 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В решении и промежуточных документах арбитражного суда Воронежской области по искам «Минудобрений» и их «дочки» ООО «Россошанский агротрейд» были раскрыты несколько схем взаимодействия одного из крупнейших промышленных предприятий региона с холдингом Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Как установил арбитраж, спорная сумма задолженности более чем в 30 млрд руб., которую россошанский химзавод в январе успешно взыскал с входящего в холдинг кипрского офшора Ostchem Holding Limited, сформировалась еще в 2011–2016 годах.

С лета 2011 года, сразу после того как активы «Минудобрений» приобрели у экс-сенатора от Воронежской области Николая Ольшанского и американского бизнесмена Александра Ровта структуры Аркадия Ротенберга, у предприятия появились несколько контрактов с зарегистрированной в Дубае фирмой NF Trading FZE. Это трейдинговая компания украинского холдинга Ostchem. Она занималась реализацией удобрений в более чем 20 странах, включая США. Таким образом господин Фирташ стал партнером господина Ротенберга по «Минудобрениям» — как минимум торговым, хотя в 2011-м в совет директоров завода вошли сразу несколько представителей от украинского бизнесмена и также обсуждалось его участие в сделке.

За следующие пять лет, судя по материалам суда, трейдер накопил долги за «поставленный, но не оплаченный товар» в сумме $283,4 млн (20,1 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 8 февраля). Стороны тогда не эскалировали ситуацию, заключив в 2016 году соглашение, по которому право требовать задолженность с NF Trading FZE перешло к Ostchem Holding Limited, а фирма должна была выплатить «Минудобрениям» компенсацию за цессию. Год спустя права требования на часть суммы перешли к другой структуре Ostchem ООО «НФ трейдинг Украина».

По первоначальным условиям структуры господина Фирташа должны были выплатить «Минудобрениям» старые долги еще в 2017-м, но затем стороны неоднократно договаривались о переносе сроков и увеличивали сумму. В итоге последних корректировок срок выплат был перенесен на 31 декабря 2022 года, а сумма долга выросла до 30,7 млрд руб. Химзавод подал иск в арбитраж в октябре 2022-го, не дожидаясь предельного срока.

Основанием для досрочного взыскания стали боевые действия на Украине, фактически заявили представители «Минудобрений» в суде. Юристы химзавода сообщили о рисках «возможности физического уничтожения производственных активов, генерирующих прибыль ответчика и гарантирующих возможность наложения взыскания на имущество ответчика». В холдинг Ostchem, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», были объединены ключевые мощности Украины по производству азотных удобрений. Суд согласился, что это является «существенным изменением обстоятельств», возможность которого предполагало соглашение сторон. В Ostchem досрочно выплачивать долги отказались, сославшись на «отсутствие финансовой возможности».

Впрочем, судя по материалам двух исков, обращение с заявлением в суд не говорит о существовании действительно жесткой конфронтации «Минудобрений» со структурами господина Фирташа. Несмотря на то что представители Ostchem не посещали заседания, юристы химзавода оперативно предоставляли документы кипрской компании, которые традиционно ожидаются от стороны ответчика, а не истца. В частности, так суд получил копию подписанной Дмитрием Фирташем как директором Ostchem Holding Limited доверенности представлять интересы холдинга в России юристу Ларисе Медведевой.

Вдобавок стороны фактически не дошли до обмена своими позициями в суде. Представитель Ostchem официально заявил, что «полностью признает» исковые требования «Минудобрений», в связи с чем арбитраж оперативно удовлетворил иск. Стоит отметить, что право на «признание» иска оппонента было заранее закреплено в доверенности представителя Ostchem еще в сентябре — до обращения химзавода в суд.

Связаться с госпожой Медведевой и другими представителями господина Фирташа вчера не удалось. В холдинге Ostchem с октября прошлого года не отвечают на запросы «Ъ-Черноземье».

Гендиректор «Минудобрений» Вадим Лурия в ответ на запрос «Ъ-Черноземье» о споре с Ostchem заявил лишь, что «в действительности структуры господина Фирташа никогда не являлись совладельцами АО». Ранее господин Лурия сообщал „Ъ“, что с 2016 года и «структуры Аркадия Ротенберга более не являются акционерами». Как-либо документально подтверждать изменения структуры собственников и раскрывать актуальных акционеров на предприятии не стали.

«Изложенные судом обстоятельства взаимоотношений сторон как до, так и во время рассмотрения исков очевидным образом указывают на согласованность действий всех участников спора, в том числе и с изначальным должником NF Trading FZE,— считает управляющий партнер юридической компании "Центральный округ" Дмитрий Просвирин.— Получился милый корпоративный арбитраж».

Истинные причины судебного разбирательства, по мнению эксперта, могут находиться «за пределами исключительно корпоративных интересов сторон», хотя «о них можно только догадываться». Одним из вариантов господин Просвирин называет «возможность истца защититься от санкции за нарушение правил и сроков репатриации валюты в рамках соблюдения законодательства о валютном регулировании и контроле».

С коллегой согласен управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. «Предполагаю, что такая схема использовалась для того, чтобы иметь формальную возможность не возвращать выручку от продажи за границу продукции истца. Сложно предположить иное логичное объяснение тому, что несколько лет истец игнорировал наличие столь крупного долга и не предпринимал мер по взысканию задолженности. Теперь стороны формально отсудились, и далее истец будет все сложности со взысканием объяснять спецоперацией и текущей экономической ситуацией на Украине»,— считает господин Клеточкин.

«Схема с уступкой прав требования между структурами в корпоративной практике может указывать на наличие взаимных связей между истцом и ответчиком, как минимум в прошлом,— добавил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин.— Формально стороны действовали как независимые участники договорных отношений, однако вместо расчетов они обменивались долговыми обязательствами, сроки погашения которых постоянно пролонгировались».

Вероятность реального принудительного взыскания с иностранного ответчика и украинских структур является «очень низкой в сегодняшних обстоятельствах», заключил господин Федюкин: «Возможно, истец продаст этот долг третьим лицам или просто передаст связанной структуре, чтобы снять его с собственного баланса. А может, вообще ничего не будет предпринимать, займет выжидательную позицию, надеясь на возобновление взаимоотношений с контрагентом в будущем».

Сергей Калашников