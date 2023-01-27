Воронежские «Минудобрения» выиграли суд о взыскании более 30 млрд рублей с холдинга Дмитрия Фирташа

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск АО «Минудобрения» (мажоритарными акционерами считались структуры Аркадия Ротенберга) и его «дочки» о взыскании более 30 млрд руб. с офшорной компании бывшего совладельца химзавода украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Об этом сообщается в картотеке арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ Фото: Владислав Содель, Коммерсантъ

Полная часть решения суда еще не опубликована, поэтому мотивировка арбитража и суть позиций сторон пока неизвестны.

Иски в арбитраж поступили в начале октября 2022 года одновременно от АО «Минудобрения», одного из основных налогоплательщиков Воронежской области и градообразующего предприятия Россоши, и его дочерней структуры ООО «Россошанский агротрейд». Стороны требовали о взыскании с зарегистрированной на Кипре компании Ostchem Holding Limited суммарно 30,9 млрд руб.

Ответчик — одно из юрлиц холдинга Ostchem, входящего в Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. В холдинг, как сообщал «Ъ-Черноземье», были объединены ключевые мощности Украины по производству азотных удобрений. Структуры господина Фирташа с 2011 года выступали совладельцами «Минудобрений» вместе с компаниями Аркадия Ротенберга, соотношение долей бизнесменов не раскрывалось. После начала боевых действий на Донбассе в 2014 году господин Фирташ постепенно продавал российские активы, сейчас его структуры совладельцами «Минудобрений» не являются, сообщали «Ъ-Черноземье» несколько источников в региональной власти.

Позднее, уже после начала суда, представитель «Минудобрений» заявил «Ъ-Черноземье», что компании Аркадия Ротенберга более не являются акционерами предприятия. В открытых источниках его актуальные акционеры не раскрываются, список аффилированных лиц компания последний раз публиковала в 2015 году. По данным Kartoteka.ru известно лишь, что 15% предприятия принадлежит ООО «Газпром трансгаз Москва» (по информации самого акционера).

Подробнее о деятельности предприятия — в материале «Ъ-Черноземье» «Товарищ минерал»

Сергей Калашников