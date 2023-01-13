«Аврора» за бортом

Минцифры исключило средства в размере 22 млрд руб., которые планировалось направить на развитие ОС «Аврора» в ближайшие два года, из своей программы цифровой трансформации. Средства предназначались на субсидирование разработки приложений для ОС и адаптации под нее мобильных устройств, но в правительстве решили, что это нецелесообразно. Власти рассчитывают запустить в России новую мобильную ОС на базе Android, а «Аврору» использовать в госсекторе. Владеющий ей «Ростелеком» обещает развивать ОС за свой счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ведомственной программой цифровой трансформации (ВПЦТ) Минцифры на 2022–2024 годы (опубликована на портале федеральной государственной информационной системы координации информатизации (ФГИС КИ) 10 января). Из документа следует, что Минцифры планирует выделить более 22 млрд руб. на «меры поддержки развития отечественной мобильной операционной системы "Аврора"». Однако собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, утверждает, что это неверная версия документа — актуальна аналогичная ВПЦТ на 2023–2025 года, в которой средства на «Аврору» не заложены. “Ъ” обнаружил, что такой документ был также опубликован на портале ФГИС КИ, но 21 декабря 2022 года.

Бюджет на поддержку «Авроры» был секвестирован, заверяет собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Исходно предполагалось заложить бюджет не на развитие самой ОС «Аврора», а на обеспечение разработки мобильных сервисов для нее и адаптацию устройств партнеров, уточняет другой собеседник “Ъ”: «Это, например, мобильное антивирусное и офисное ПО и другие сервисы». В Минцифры подтвердили, что в утвержденном бюджете не предусмотрено финансирование ОС «Аврора»: «Проект будет развиваться за счет средств разработчика».

«Ростелеком» владеет 75% в компаниях «Вотрон» и «Открытая мобильная платформа», занимающихся разработкой ОС «Аврора». Оператор выкупил доли в марте 2018 года у структур бизнесмена Григория Березкина за 3,3 млрд руб. По итогам 2019 года оператор списал на убытки 2,3 млрд руб. инвестиций в проект.

Разработкой ОС «Аврора» «Ростелеком» занимается за счет собственных средств и планирует продолжать работать в этом направлении, заверил “Ъ” представитель оператора. Заложенные во ФГИС КИ средства на поддержку «Авроры» должны были пойти также на адаптацию под ОС прикладного софта, в том числе магазина приложений, говорит источник “Ъ” на рынке мобильной разработки: «Предполагалось выделить субсидии вендорам, но в итоге было решено, что это нецелесообразно».

По оценке гендиректора Factory5 (разрабатывают промышленное ПО) Дениса Касимова, 22 млрд руб. в течение двух лет для адаптации софта под ОС «Аврора» было бы слишком много: «А сам перенос занял бы больше времени — минимум три-четыре года». Что касается разработки и производства устройств, то указанной в документе суммы, по его мнению, будет, напротив, недостаточно.

Ранее правительство включило проект «Ростелекома» по созданию к 2030 году национальной мобильной экосистемы на ОС «Аврора» в «дорожную карту» развития «Нового общесистемного ПО до 2030 года». Стоимость проекта, который предполагает в том числе выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка, оператор оценивал в 480 млрд руб. до 2030 года, но финансирование не было утверждено (см. “Ъ” от 28 декабря).

В конце 2022 года стало известно, что Минцифры хочет подключить к развитию отечественной мобильной экосистемы консорциум разработчиков: предполагается, что VK, «Яндекс», Сбербанк и «Ростелеком» создадут СП, которое займется разработкой новой мобильной ОС на базе открытого кода Android (см. “Ъ” от 30 декабря). При этом ОС «Аврора» будет использоваться исключительно в госсекторе.

Выделение средств для адаптации приложений под ОС «Аврора» даже исключительно для государственных нужд нецелесообразно, считает собеседник “Ъ” в IT-секторе, как и участие «Ростелекома» в проекте по адаптации открытого Android для новой российской ОС: «С Android работают почти все приложения, почему нельзя сделать более защищенную среду Android для государственного сектора — непонятно».

Тимофей Корнев