Товары для дома назовут по-домашнему

Российские магазины созданной в Германии DIY-сети OBI готовятся к ребрендингу. Возможные новые названия торговых точек HOBI и OBBI. Смена вывески для нового собственника компании — вынужденный шаг, он должен это сделать в течение полугода после передачи активов немецким владельцем сети. Однако эксперты ожидают полного ребрендинга не раньше будущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российское юридическое лицо DIY-сети OBI в конце сентября подало заявку на регистрацию товарного знака HOBI, а в начале октября — OBBI, обнаружил “Ъ” в базе Роспатента. Компания также зарегистрировала новый домен h-obi.ru. В OBI сообщили “Ъ”, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса, а главным приоритетом на сегодня называют наращивание продаж.

Немецкая DIY-сеть OBI GmbH вышла на российский рынок в 2003 году. В марте 2022 года штаб-квартира компании объявила о приостановке работы магазинов в России из-за военной операции на Украине. В апреле было объявлено о передаче российского бизнеса в доверительное управление. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем российского бизнеса стала ГК MAX. Торговые точки OBI возобновили работу в России в конце апреля. Совокупная выручка всех российских активов OBI в 2021 году составила 48,57 млрд руб., чистый убыток — 2,44 млрд руб. DIY-сеть насчитывает 27 гипермаркетов в 14 городах России.

Использование бренда OBI является временным, компания планирует постепенно перезапустить гипермаркеты под новой торговой маркой, говорится на сайте торговой сети. Партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что после сделки по передаче активов у OBI в России было около полугода на использование текущего товарного знака.

По словам руководителя практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Василия Зуева, с юридической точки зрения проблем в возможном переименовании OBI на HOBI не возникнет, если имеется письменное согласие правообладателя первоначального товарного знака. В противном случае немецкая сеть может возбудить административные или судебные разбирательства, поясняет эксперт.

С учетом сроков регистрации товарных знаков в Роспатенте переименование сети можно ожидать не ранее 2023 года, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он не исключает, что компания подаст еще несколько заявок в Роспатент. При этом эксперт обращает внимание, что HOBI апеллирует к истории сети: название OBI получилось от французской транскрипции слова hobby.

Основные инвестиции по ребрендингу будут затрагивать замену вывесок магазинов и маркетинговую активность, считает Ольга Сумишевская. По оценке господина Бурмистрова, объем инвестиций в переименование сети может составить от 1,5–2 млн руб. на один гипермаркет.

После возобновления работы сеть OBI столкнулась с падением трафика на части торговых точек, дефицитом товарного запаса, судебными исками от поставщиков и арендодателей, напоминает госпожа Сумишевская. По словам Михаила Бурмистрова, OBI продолжает формировать новую команду и стратегию, поэтому первых результатов их деятельности стоит ожидать не ранее конца этого года.

За последние полгода продажи на рынке DIY-товаров сократились на 3%, отмечает Ольга Сумишевская. По оценке Михаила Бурмистрова, продажи строительных и отделочных материалов в последнюю неделю сентября и первую неделю октября сократились на 15% год к году.

Рынок DIY ощущает на себе последствия ухода из России IKEA: поставщики товаров для ритейлера начинают выходить на маркетплейсы, однако объем предложения товаров еще не такой высокий. Господин Бурмистров связывает падение продаж со стремлением потребителей экономить, наблюдаемым с весны, а также с объявлением частичной мобилизации.

Алина Савицкая