Деньги с «Ozon Карты» ушли на сторону

Пользователи маркетплейсов сообщили о новом виде мошенничества — злоумышленники научились выводить деньги с личного счета покупателя. Они регистрируются на интернет-площадках под видом продавцов и крадут средства с виртуальных карт клиентов. Об одном таком случае “Ъ FM” рассказал пострадавший покупатель. Как работают мошенники? И какую ответственность несут маркетплейсы в случае кражи денег клиентов? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Екатеринбуржец Юрий Глазков решил купить электронное пианино на Ozon, нашел вариант почти за 53 тыс. руб. без скидки. Между тем с «Ozon Картой» цена была на 15 тыс. руб. ниже. Мужчина ее завел, перекинул туда требуемую сумму и оформил заказ. И сразу же пошли звонки: продавец сначала подтвердил покупку, а потом попросил продиктовать полные контактные данные покупателя.

В интервью “Ъ FM” сам Юрий Глазков, к слову, руководитель digital-агентства Xleb studio, заявил, что сомнения у него возникли, но продавец заверил, что при скидке в 25% заказы подтверждаются вручную: «Вообще в голове не укладывается, что по СМС можно получить полный доступ к моему аккаунту, отменить заказ и перевести деньги третьему лицу через СБП. Причем этот платеж невозможно отменить.

Я выяснил, что номер телефона зарегистрирован на одну барышню. "Сбербанк. Онлайн" при этом по этому номеру подключен уже вообще на другого человека. ИП оформлено на третьего. Когда я попытался запросить какую-то информацию, то в Ozon сказали, что у них действует политика конфиденциальности и они не имеют права эти данные разглашать. Выходит, сведения обо мне мошенникам раздавать можно, а мне такую информацию узнать нельзя».

Маркетплейс, как рассказал Юрий, отказался возвращать деньги и рекомендовал обратиться в полицию. Получается, торговая площадка вообще не несет никакой ответственности, и ее клиент виноват сам, так как сдал явки и пароли. При это в интервью “Ъ FM” старший менеджер по коммуникациям Ozon Янина Гаврилова заверила, что компания не передает продавцам на маркетплейсе контактные данные покупателей:

«Продавцы, которые доставляют заказы своими силами, видят только подменный номер телефона пользователя Ozon. При звонке происходит переадресация на настоящий номер. Для подтверждения заказа не требуется совершать дополнительный обзвон и называть какую-либо контактную информацию. В данном случае Юрий сам передал все персональные данные звонившему. Мы уже заблокировали продавца».

Так что как только вас просят уйти с площадки и перейти во внешние мессенджеры, стоит срочно связаться со службой поддержки, добавляют в Ozon. Площадка в подобных случаях сразу же блокирует таких продавцов и проводит собственное расследование. Чтобы защитить покупателей от таких мошенников, Wildberries, например, ужесточает правила для новых продавцов, рассказала пиар-менеджер компании Анфиса Ронжина: «Для этих целей у нас действует специальный регистрационный взнос для новых игроков, а также дополнительная идентификация через банковские онлайн-сервисы».

Кроме того, интернет-площадки проводят мониторинг карточек товара и подключают к этому даже искусственный интеллект. Но и мошенники придумывают новые способы обмана. Так что клиенту стоит выбрать услугу безопасной сделки, когда гарантом выступает сама площадка, подчеркнул основатель маркетплейса люксовой одежды Luxxy.com Владимир Евладов: «Продавец отправляет товар к нам в офис, мы его проверяем. После того, как клиент получит посылку и подтвердит, что претензий к покупке не имеет, то в течение 12 часов деньги переводятся отправителю. Продавец платит комиссию сайту, которая зависит от стоимости товара и составляет от 10% до 25%».

Понятно, что такую услугу предоставляют не все. Поэтому слишком большая скидка на маркетплейсах — как минимум повод задуматься над тем, стоит ли рисковать собственными деньгами, пояснил генеральный директор компании «Киберполигон» Лука Сафонов: «Уже много утечек баз данных произошло, исходя из которых можно собрать логины и пароли и попытаться их применить к другим сервисам, в том числе и маркетплейсам. Особенно это касается продажи и покупки сложной техники. Обмануть пользователя достаточно просто.

Лучше сделки все же по возможности заключать в своем городе и при личной встрече».

Но именно на бытовую технику и дорогие товары как раз и предоставляются самые большие скидки. Иногда их дает продавец, как в случае с нашим героем Юрием, а нередко и сама площадка. Только вот защиту от обмана пользователям, как выясняется, никто не гарантирует.

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