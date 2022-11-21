Ozon обоснуется в Китае

Из-за осложнившейся ситуации с импортом из Европы и ухода из России части зарубежных брендов крупные ритейлеры и онлайн-платформы ищут новые способы расширить ассортимент. Так, например, Ozon открывает офис в Китае для увеличения на своей площадке количества товаров от местных предпринимателей. Спрос россиян на товары китайских брендов, особенно в сегменте бытовой техники и электроники, действительно растет. Однако, предупреждают эксперты, решить проблему со своевременной доставкой заказов маркетплейсу вряд ли удастся быстро из-за серьезных трудностей в целом на логистическом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Ozon Global открывает представительство в китайском городе Шэньчжэне, сообщили “Ъ” в компании. Офис маркетплейса в КНР возглавит Саймон Хуан, имеющий опыт работы в сфере трансграничной торговли и электронной коммерции в США, Индии и Китае. В Ozon считают, что представительство в Китае позволит местным продавцам увеличить объем трансграничной торговли с Россией и расширить ассортимент на онлайн-площадке.

Господин Хуан отметил, что маркетплейс планирует привлечь более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот товаров из этой страны в десять раз к 2024 году. Сейчас Ozon Global насчитывает более 10 тыс. продавцов. По итогам третьего квартала 2022 года оборот вырос в четыре раза год к году. По данным маркетплейса, сегодня доля заказов из Китая на Ozon Global достигает 90%, а покупатели заказывают в основном электронику, мелкую технику и одежду, говорят в компании. Ранее “Ъ” сообщал о планах Ozon запустить продажи спортивной одежды китайских брендов Li-Ning, 361, Erke, X-tep и Camel.

Ozon развивает международный бизнес с 2020 года. Среди ключевых направлений компании — Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия, Индия, Корея, Израиль, Молдавия и Таиланд. В 2021 году у Ozon появился локальный маркетплейс и собственная логистическая инфраструктура в Казахстане и Белоруссии. В 2022 году Ozon также открыл представительство в Турции.

Решение усилить партнерство с китайскими продавцами оправданно на фоне растущего спроса, например, на китайскую технику и электронику ввиду сложностей с импортом европейской продукции, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Партнер Data Insight Борис Овчинников считает, что усиление присутствия в Китае интересно Ozon для расширения ассортимента на площадке за счет эксклюзивных импортных товаров. Также, полагает эксперт, потенциально можно наладить сотрудничество с китайскими компаниями для размещения заказов на выпуск товаров под собственными торговыми марками Ozon.

Крупнейшие онлайн-площадки сегодня пытаются конкурировать между собой за счет уникального предложения, соглашается господин Бурмистров. Среди подобных примеров он приводит решение «Яндекс Маркета» о выкупе всех товарных запасов IKEA в России или запуск Ozon продажи оригинальных товаров шведского ритейлера H&M. В то же время господин Овчинников отмечает, что объем заказов на Ozon Global пока несопоставимо меньше, чем у AliExpress. По его словам, основные сложности у международной площадки Ozon заключаются в сроках и условиях доставки, которые не всегда понятны покупателю и в разы превышают сроки по доставке внутри России.

В Ozon отмечают, что средний срок доставки из Китая в Россию сегодня составляет от 14 дней без учета сборки у продавца. Для сокращения сроков маркетплейс запустил сервис партнерской доставки, что должно позволить компании контролировать все этапы транспортировки товаров из Китая. Задержки доставки товаров на несколько дней возможны на таможенных терминалах в РФ при оформлении импорта в пик сезона, говорят в Ozon. В начале ноября Дальневосточное таможенное управление сообщило о загруженности портов региона на 95–100%, что рискует усложнить, например, предновогоднюю доставку товаров.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, объем трансграничной торговли в первом полугодии 2022 года снизился на 27% год к году и достиг 103 млрд руб. Это составило около 4,7% от всего рынка интернет-торговли в России.

Алина Савицкая